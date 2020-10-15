«نايل دراما» تستضيف الفنان ياسر علي ماهر السبت المقبل

تستضيف قناه نايل دراما في سهرة السبت المقبل عبر برنامجها "مساء الفن" الفنان القدير ياسر علي ماهر في حلقة حوارية عن آخر أعماله الفنية ومشاركته في رمضان الماضي كما يتطرق الحوار إلى مشاريعه الفنية في الفترة المقبلة وكذلك نتعرف منه عن رؤيته الفنية عن دراما رمضان بشكل عام وما لفت نظره من أعمال وأفكار تم طرحها في تلك المسلسلات بصفته نجم من نجوم الدراما المصرية.كما يتطرق الحوار الي دراما أكتوبر وكيف تناولت الدراما نصر أكتوبر بشكل عام.البرنامج من تقديم الاعلامي أسامه عبد المقصود ومن إخراج أحمد التوني وإشراف عام للمخرج عصام ابو غريب.