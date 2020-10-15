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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

5.3 مليار جنيه قيمة تسوية مديونية 3 شركات للتأمينات

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 11:11 م
نيفين القباج
نيفين القباج
ولاء جمال
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شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام توقيع ثلاثة بروتوكولات تعاون بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وثلاث شركات قابضة تتبع وزارة قطاع الأعمال العام، بشأن تسوية مديونيات التأمينات الاجتماعية المستحقة علي هذه الشركات، حيث بموجب هذه البروتوكولات تم تبادل 3.5 مليار جنيه أصل المديونية بأصول عقارية، وإسقاط 1.8 مليار جنيه مبالغ إضافية من هذه الشركات.

وقع على البروتوكول الأول اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدكتور أحمد مصطفي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، أما الثاني وقعه كل من جمال عوض، وميرفت حطبه رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، بينما وقع الثالث كل من جمال عوض واللواء أركان حرب صلاح الدين حلمي عبدالقادر رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبرى.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة القابضة للصناعات المعدنية سددت المديونية المستحقة عليها نقدًا، وتم إعفاؤها من المبالغ الإضافية المستحقة عليها بنسبة ٩٠%، وفقا لأحكام القانون رقم ١٧٣ لسنة ٢٠٢٠، عدا شركة حلوان للحديد والصلب والتي لم تسوى مديونياتها حتي تاريخه.

من جانبها، قالت نيفين القباج إن وزارة قطاع الأعمال العام لها شراكة كبيرة مع "التضامن الاجتماعي"، مشيرة إلى أنه يجب الاستفادة من قانون الإعفاءات والتي تصل إلي نسبة ٩٠% من المبالغ الإضافية والتي تنتهي اليوم، مشددة على أنه اعتبارا من غد سيتم الإعفاء بنسبة ٧٠% من المبالغ الإضافية المستحقة، إذا تم سداد كامل المديونية خلال الستين يوما القادمة.

وأشارت القباج إلى أنه يتم تقديم جميع التيسيرات للقطاع العام من أجل دعمه علي النهوض، موضحة أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قدمت مرونة كبيرة للغاية من أجل الوصول لصيغة التعاون التي ترجمت في بروتوكولات التعاون التي وقعت اليوم.

فيما قال وزير قطاع الأعمال العام، إن هناك تعاونا غير مسبوق بين وزارتي قطاع الأعمال والتضامن الاجتماعي، حيث تم الاتفاق على توقيع البروتوكلات في أسابيع قليلة، وتم إزالة العقبات كافة.

وأضاف وزير قطاع الأعمال العام أن ما حدث نقلة كبيرة لإنهاء المديونيات، مشددا على أن تقليل الفوائد والغرامات والتسوية فرصة قد لا تتكرر مرة أخرى، وعلى الشركات الاستفادة بها والنهوض بواجباتها للانطلاق نحو تحقيق أهدافها.

في حين قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن هناك دعما كبيرا من وزيرا التضامن الاجتماعي وقطاع الأعمال العام للوصول لصيغة التعاون والتوقيع علي بروتوكولات التعاون لبدء مرحلة جديدة، مشددا على أنه تم التنسيق بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزارة قطاع الأعمال العام وفقا للقانون ١٧٣  لسنة ٢٠٢٠، بحضور جميع الشركات.

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