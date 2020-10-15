مصرع طفل غرقا في ترعة بملوي

لقي طفل عمرة 4 سنوات بقرية الشيخ عبادة مصرعه غرقا، أثناء لهوه أمام منزله حيث جرفه التيار المائي مما أدى لمصرعه في الحال.كان اللواء محمود خليل مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا قد تلقي إخطار من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية بالعثور على جثة طفل طافية بترعة الشيخ عبادة بمركز ملوى.وعلي الفور انتقل المقدم علاء جلال رئيس فرع البحث الجنائي جنوب المحافظة والرائد أحمد رأفت رئيس مباحث مركز ملوى لفحص البلاغ حيث تبين أن الجثة لطفل يدعى محمد ربيع عمره 4 سنوات ومقيم بقرية الشيخ عبادة وأنه أثناء لهوه أمام منزله بترعة القرية جرفة تيار المياة ولقي مصرعة غرقا بإسفكسيا الغرق، وتم انتشال جثتة ولا توجد شبهة جنائية وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.