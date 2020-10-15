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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

طارق شوقي: القصة المقررة على المرحلة الثانوية للقراءة والاطلاع

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 09:09 م
طارق شوقي
طارق شوقي
ريم محمود
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قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن القصة المقررة على المرحلة الثانوية للقراءة والاطلاع.

وأضاف في تصريح على صفحته الشخصية على موقع فيسبوك: مثلما كان الحال في الصف الأول والثاني الثانوي من العام الماضي.

في سياق متصل كشف الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، حقيقة ما تم تداوله بشأن إلغاء قصص اللغة العربية لكل المراحل الدراسية وتم تداول ذلك عبر جروبات التعليم.

قال حجازي في تصريح خاص للدستور: "القصص في اللغة العربية لجميع المراحل الدراسية أصبحت للاطلاع فقط".

وكانت قد عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا موسعًا عبر شبكة الفيديو كونفرانس مع مديري المديريات ومسؤولي التعليم العام على مستوى الجمهورية لمناقشة الاستعدادات النهائية، وخطة عمل المدارس وجداول الحضور والدراسة بالعام الدراسي الجديد في ظل تداعيات واستمرار فيروس كورونا.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشؤون المعلمين على خطة الوزارة لحضور الطلاب، مشيرًا إلى أن نظام التقييم في الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي سيعتمد على قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للتلميذ، من خلال المهام الفردية والجماعية بأنواعها "الشفهية، التحريرية، المهارية".

وخلال الاجتماع تمت متابعة الموقف النهائي لتسليم الكتب المدرسية، حيث اطمأن الدكتور رضا حجازي على نسب صرف واستلام الكتب ووصولها للمدارس، مشددًا على عدم ربط تسليم الكتب للطلاب بالمصروفات الدراسية.

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