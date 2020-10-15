«البنك الدولي» يوفر تمويلا بـ1.15 مليار دولار بشروط ميسرة لباكستان

وقعت باكستان والبنك الدولي اتفاقا تحصل إسلام آباد بموجبه على تمويل بشروط ميسرة بقيمة 1.15 مليار دولار أمريكي وذلك لمشروعين للطاقة المائية والطاقة المتجددة في إقليم "خيبربختونخوا".وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية أن رئيس الوزراء عمران خان شهد مراسم حفل التوقيع على الاتفاقيتين للقرض الميسر مع البنك الدولي، حيث وقع وكيل وزارة الشؤون الاقتصادية نور أحمد على اتفاقتي القرض من جانب حكومة باكستان، بينما وقعهما من جانب البنك الدولي مدير عملياته في البلاد "ناجاي بنحسين" بحضور كبار المسئوولين الحكوميين.وقال خان إن بلاده تولي أهمية بالغة لشراكتها مع البنك الدولي، مؤكدا أن حكومته ملتزمة بالهدف من التنمية الاقتصادية والاجتماعية للشعب.