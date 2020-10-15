«التعليم» تعتمد شهادات الـACT للطلاب العائدين من الخارج

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، شهادات الـACT المنعقدة داخل مصر للطلاب العائدين من الخارج لهذا العام فقط.وأضاف «شوقي» في تصريح له على صفحته الشخصية بـ«فيس بوك»: «يبدأ الاعتماد في ديوان الوزارة يوم الأحد ١٨ أكتوبر ٢٠٢٠».وقال الوزير من قبل في رسالة إلى أولياء أمور طلبة الدبلومة الأمريكية: «تعتمد الوزارة نتائج امتحانات الـACT +EST اليوم (٧ أكتوبر ٢٠٢٠) وترسلها لمكتب التنسيق والمجلس الأعلى للجامعات صباح يوم الأحد ١١ أكتوبر ٢٠٢٠ بترتيب وتعاون كامل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي».وأضاف: «تتعاون الوزارتان من أجل قبول أبنائنا في الجامعات المصرية رغم الصعوبات الناجمة عن جائحة كورونا حول العالم.. نرجو أن يطمئن أولياء الأمور إلى أن الوزارتين ￼حريصتان على إتمام القبول بالجامعات لكل أبنائنا الناجحين في مختلف امتحانات الدبلومة الأمريكية هذا العام».