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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مدير مدرسة مصرية يابانية يزين الفصول بالبلالين لاستقبال الطلاب (صور)

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 08:30 م
مدرسة مصرية يابانية
مدرسة مصرية يابانية
ريم محمود
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في لافتة إنسانية، قرر سيد طنطاوي مدير المدرسة المصرية اليابانية بطهطا في سوهاج، تركيب بلالين متنوعة الألوان في الفصول لاستقبال الطلاب يوم الأحد في أول يوم دراسة.

وقال سيد طنطاوي في تصريح لـ«الدستور»: «بحاول أفرح طلابي بعد فترة غياب عن المدرسة بسبب كورونا، لأنهم وحشوني وركبنا بوبات تعقيم وحضرنا أجهزة قياس حراري عن بعد، بالإضافة لعمل حفل استقبال للأطفال فيه أغاني وأنشطة فنية ومناقشة عمليات التأمين لدخول وخروج الطلاب».

وأضاف: «سيكون أقصى عدد للأطفال في الفصل ٢١ بالإضافة لتركيب شاشات ذكية على أعلى مستوى»، مؤكدا أنه تم تدريب المعلمين لرفع الكفاءة المهنية لهم.

وأعلنت وحدة المدارس اليابانية بوزارة التربية والتعليم في بيان صحفي لها استعدادات العام الدراسي الجديد، وقالت: «نظرا لاهتمام المدارس المصرية اليابانية بأبنائها وصحتهم إليكم كل الاستعدادات التي من خلالها نعبر تلك المرحلة».

وأضافت استعدادات المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي الجديد كالتالي:

- سيتم توفير جهاز قياس الحرارة الإلكتروني.

- سيتم التعقيم بشكل متواصل حتى للألعاب التي يتم استخدامها على الأقل مرتين في اليوم.

- توفير شماعات خارج الفصل ليعلق عليها التلاميذ الجاكت في حالة خلعه.

- تخصيص سلالم للصعود وأخرى للنزول وذلك رغبة منا لتحقيق التباعد الصحي السليم.

- يتم فصل المراحل في أوقات استخدام البوابات دخولًا وخروجًا.
مدير مدرسة مصرية يابانية يزين الفصول بالبلالين لاستقبال الطلاب (صور)
مدير مدرسة مصرية يابانية يزين الفصول بالبلالين لاستقبال الطلاب (صور)
مدير مدرسة مصرية يابانية يزين الفصول بالبلالين لاستقبال الطلاب (صور)
مدير مدرسة مصرية يابانية يزين الفصول بالبلالين لاستقبال الطلاب (صور)
مدير مدرسة مصرية يابانية يزين الفصول بالبلالين لاستقبال الطلاب (صور)
مدير مدرسة مصرية يابانية يزين الفصول بالبلالين لاستقبال الطلاب (صور)
مدير مدرسة مصرية يابانية يزين الفصول بالبلالين لاستقبال الطلاب (صور)
مدير مدرسة مصرية يابانية يزين الفصول بالبلالين لاستقبال الطلاب (صور)

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