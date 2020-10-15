جامعة الأزهر: احتساب درجات الرأفة على مواد الفصلين الدراسيين

وافق الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، على ما عرضه الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب؛ بشأن احتساب درجات الرأفة على عدد مواد الفصلين الدراسيين؛ الأول والثاني للعام الدراسي ٢٠١٩- ٢٠٢٠م.وقال الدكتور المحرصاوي إن تعديل هذا القرار يأتي مراعاةً لمصلحة الطلاب؛ فقد كان القرار السابق هو أن تحتسب درجات الرأفة على الفصل الدراسي الأول فقط، مشيرًا إلى أنه ستخاطب الكليات لتعديل نتائجها وفقًا لهذا القرار الجديد.