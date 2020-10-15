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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

عمرو دياب يطرح برومو أحدث أغنياته «أهه أهه»

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 08:24 م
عمرو دياب
عمرو دياب
أمير محمد خالد
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طرح النجم الكبير عمرو دياب، برومو أحدث أغنياته والتي تحمل عنوان "أهه أهه أهه".

وطرح عمرو دياب مقطع تشويقي من الأغنية عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ويستعد عمرو دياب لطرح الأغنية كاملة خلال الفترة القادمة، في إطار نشاطه الفني المكثف هذا الصيف.

الأغنية من كلمات ايمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى وتوزيع عادل حقي.

يذكر أن عمرو دياب طرح منذ فترة أغنية "أماكن السهر" والتي حققت نجاحا كبيرا وتصدرت قوائم الأعلى استماعا عبر جميع تطبيقات الموسيقى، كما تصدرت ترند جوجول وتويتر وموقع الفيديوهات يوتيوب.

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