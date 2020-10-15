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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بيان مشترك لروسيا ودول آسيا الوسطى لتعزيز المصالحة وإعادة الإعمار بأفغانستان

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 08:51 م
إعادة الإعمار بأفغانستان
إعادة الإعمار بأفغانستان
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أعلنت روسيا ودول آسيا الوسطى في بيان مشترك لوزراء الخارجية اليوم الخميس نيتها تعزيز العمل المشترك لإجراء عملية المصالحة وإعادة الإعمار في أفغانستان.

وجاء في البيان المشترك الصادر عقب اجتماع وزراء خارجية روسيا وقرغيزيا وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان، الذي نُشِر على موقع وزارة الخارجية الأوزبكية "سنواصل تعزيز التفاعل من أجل دفع عملية المصالحة الوطنية الأفغانية وإعادة إعمار البلاد".

ووفقا للمكتب الصحفي لوزارة الخارجية الأوزبكية، شارك وزراء الخارجية في الاجتماع الثالث لوزراء خارجية دول آسيا الوسطى وروسيا في مؤتمر عبر الفيديو.

وأعرب الوزراء عن "قلقهم إزاء ارتفاع مستوى التهديد الإرهابي في أفغانستان ووجود منظمات إرهابية دولية في هذا البلد".

كما أكد البيان المشترك أنه "لا يمكن تحقيق سلام شامل ودائم في أفغانستان إلا من خلال مفاوضات شاملة بين الأفغان أنفسهم حول تسوية سياسية".

كان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد أعلن في نهاية أغسطس الماضي أن محاربة الإرهاب في أفغانستان تعد من أولويات موسكو.

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