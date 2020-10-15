الشاعر سيد العديسي يصدر ديوان «كقاطع طريق» عن دار «دريم بن»

يعود الشاعر السيد العديسي مؤلف القصيدة الشهيرة "كيف حالك جدًا" ليصدر ديوانه الجديد "كقاطع طريق"، من خلال دار "دريم بن" والغلاف هو لوحة من أعمال الفنان التشكيلى محمد الجنوبى.وفي ديوانه الجديد يكرس العديسي لقصيدة النثر التي تتعلق بالقرية والغوص في عمقها من خلال مشروعه الذي بدأه بديوانه "أموت ليظل اسمها سرًا" والذي صدر مع دار إبداع، والذي أعقبه بديوانه "كيف حالك جدًا"، والذي صدر مع دار دون، وأخيرا كقاطع طريق والذي يصدر مع دار ريم بن.وفي مشروعه يؤكد العديسي على معرفته الحقيقية بعالم الصعيد والنجوع وإلمامه التام بالمفردات التي تشكل وجدان هذا العالم، واختياراته التي تنم عن وعي شديد بفطرة الفلاح ويؤكد أنه برغم مناقشته لحالة الصعيدي لكن تلك الحالة ليست خصوصية وغير قاصرة على اتجاه واحد وإنما كرس لعمومية الشعر، وكأنه يحاول لضم تلك الفجوة التي حدثت ما بين ذات المتلقي وذات الشاعر لقصيدة النثر.يذكر أن سيد العديسي شاعر مصري يعمل صحفيًا بمجلة الإذاعة والتلفزيون صدر له العديد من الأعمال الشعرية هي قبلي النجع عن الهيئة العامة لقصور الثقافة سلسلة إبداعات، وديوان "بابتسامة ندل بيموت" والذى صدر عن دار "وعد" للنشر والتوزيع، وديوان "يقف احتراما لسيدة تمر" وصدر عن دار "الأدهم" للنشر والتوزيع. "أموت ليظل اسمها سرا" عن دار إبداع، و"كيف حالك جدا" عن دار دون.