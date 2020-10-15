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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

نورا علي: مشاركة القطاع السياحي في الانتخابات البرلمانية المقبلة ضرورية

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 08:30 م
نورا علي
نورا علي
رامى حسين
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أشارت نورا علي، عضو لجنة تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، والمرشحة بالقائمة الوطنية فى انتخابات مجلس النواب المقبلة، إلى ضرورة مشاركة القطاع السياحى فى الانتخابات المقبلة، مؤكدة أهمية الاختيارات فى تشكيل مجلس المقبل على من يهتم بالقطاع ويعبر عن هموم وآمال وطموحات العاملين بهذا القطاع، الذى عانى الكثير خلال الفترة الماضية، مع توقف حركة الطيران والسفر، بسبب تداعيات فيروس كورونا وسياسة الإغلاق التى فرضتها معظم الدول، لحماية مواطنيها من هذا الفيروس.

وأشارت نورا فى تصريحات صحفية إلى أن القيادة السياسية لا تتأخر فى بذل جهد لتوفير الحياة الكريمة لكل مواطن، وخاصة فى القطاع السياحي الأكثر تضررًا خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بمواصلة جهود الارتقاء بالمواقع السياحية والأثرية على مستوى الجمهورية، في إطار نهج الدولة المستمر لاستعادة وإبراز الثقافة والحضارة المصرية عبر العصور المختلفة، وذلك من خلال أعمال الترميم الشاملة للمواقع الأثرية وإقامة المتاحف، وأبرزها المتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة.

وتابعت: إن قطاع السياحة يعد أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني، ويوفر فرص عمل سواء بشكل مباشر من خلال العمل فى السياحة أو بشكل غير مباشر عبر الصناعات التى تخدم القطاع، وتعمل وزارة السياحة على تعظيم الفائدة المجتمعية من هذا القطاع عبر برنامج عديدة، مشيرة إلى أن قطاع السياحة يخلق 319 مليون فرصة عمل على مستوى العالم، ويعمل به 3 ملايين شخص داخل مصر.

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