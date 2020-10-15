حبس سيدة بتهمة قتل طفلها من السفاح بالسلام

أمرت نيابة السلام، اليوم الخميس، بحبس سيدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بحجز زوج والدتها لحين وصول التحريات الأمنية لاتهامهم بقتل طفلها من السفاح بمدينة السلام.وأقرت المتهمة بأن طفلها من السفاح، ولجأت لزوج والدتها للاختباء لديه خوفا من الفضيحة.تلقى مستشفى السلام، بلاغا يفيد بوصول رضيع متوفى وبه كدمات بالرقبة صحبة والدته وزوج والدتها، وتم إبلاغ رجال المباحث بقسم السلام أول وانتقلوا إلى مكان الواقعة وتبين صحة البلاغ، وتم اقتيادهم لقسم الشرطة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.