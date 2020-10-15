تعليم كفر الشيخ: إصابة مدرس بكورونا والاشتباه في 5

قالت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن هناك معلما بمدرسة الحلافي الابتدائية أصيب بفيروس كورونا المستجد، ويوجد 5 حالات اشتباه.وأضافت وكيل تعليم كفر الشيخ في تصريحات لـ«الدستور»، أن المعلم أصيب بالفيروس نتيجة اختلاطه بأحد أقربائه المصابين، وتم عزله منزليا على الفور، موضحة أنه قد تم تعقيم وتطهير المدرسة بشكل مكثف ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس.وقررت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، في وقت سابق إيقاف مجموعات التقوية بمدرسة الشهيد أحمد نصر الله حماد الإعدادية للبنين التابعة لإدارة فوه التعليمية، عقب إصابة 5 معلمين بفيروس كورونا، توفي أحدهم متأثرا بالإصابة.