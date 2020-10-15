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الخميس 15 أكتوبر 2020 الموافق 28 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا تتهم إدارة الحظر الكيميائي بالتحيز السياسي في القضايا المتعلقة بسوريا

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 08:25 م
الخارجية الروسية
الخارجية الروسية
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انتقدت الخارجية الروسية التقارير الصادرة عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن الهجمات الكيميائية المزعومة في سوريا، متهمة المنظمة بالانحياز والتسييس.

وشددت الخارجية الروسية، في بيان مساء الخميس، على أن الأنشطة التي تمارسها بعثة تقصي الحقائق الخاصة بمزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا لا ترقى إلى مستوى التحقيق الموضوعي والحيادي والمهني مع الالتزام الصارم ببنود معاهدة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية.

وأوضحت أن البعثة تجري عادة تحقيقاتها في سوريا عن بعد دون زيارة أماكن الهجمات المزعومة، لافتة إلى أن مصدر المعلومات الأساسي للبعثة هو وسائل التواصل الاجتماعي و"منظمات غير حكومية مرتبطة بالجماعات الإرهابية.

وانتقد بيان الخارجية الروسية اعتياد الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في إصدار تقارير البعثة بمناسبة جلسات تعقدها الهيئات الحاكمة للمنظمة ومجلس الأمن الدولي.

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