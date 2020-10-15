محمد إمام يدخل جلسات تحضيرية من أجل «سلطان»

يستعد الفنان محمد عادل إمام للدخول في تجربة سينمائية جديدة تحمل اسم سلطان، يتعاون فيها مع المخرج حسين المنباوي، حيث يعقد عدة جلسات تحضيرية للعمل خلال الأيام القليلة المقبلة.وكشفت مصادر لـ«الدستور» أن إمام يقرأ هذه الفترة سيناريو مسلسله الرمضاني الملك المقرر تصوير أحداثه خلال أيام، على أن يصور فيلمه الجديد خلال أسابيع قليلة محاولًا الانتهاء منه قبل رمضان المقبل.يختار الفنان الشاب هذه الفترة بطلة العمل المقرر أن يتناول العديد من الأكشن والسابنس ومن المفترض أن ينهي ترتيبات العمل خلال أيام قليلة.