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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ قنا: تخصيص 3 مليارات جنيه لتطوير المناطق الصناعية

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 07:29 م
اللواء أشرف الداودي
اللواء أشرف الداودي
قنا: إسلام البكري
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عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا اللقاء الشهري مع المستثمرين بالمحافظة لمتابعة كافة المشكلات التي تواجههم والعمل على حلها، حضر اللقاء الأستاذ كمال شلبي السكرتير العام والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير المساعد ومسئولي ملف الصناعة والاستثمار وعدد من القيادات التنفيذية والامنية وحوالي 30 مستثمر وصاحب مصنع بالمحافظة.

استمع الداودي من المستثمرين وأصحاب المصانع إلى عدد من الشكاوى والحلول المقترحة الخاصة بها والتي وجه مسئولو الجهات المختصة بدراستها وحلها في أسرع وقت ممكن، وأكد محافظ قنا أن ملف الاستثمار يُعد أحد الملفات الهامة على أجندة الحكومة في هذه المرحلة، مؤكدا أن المحافظة تسعى لتهيئة الأجواء المناسبة لخلق مناخ استثماري جاذب للمستثمرين لزيادة نسب التشغيل وخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب وتحسين مستوى الدخل بما ينعكس ايجابيا على الاقتصاد المصري.

وأوضح محافظ قنا في بيان له، أنه تم تخصيص3 مليارات جنيه من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتطوير وتوصيل المرافق للمنطقتين الصناعتين في قفط وهو بنجع حمادي لخدمة المشروعات الاستثمارية القائمة والجديدة والتي ستشمل (توصيل الغاز الطبيعي – مياه الشرب النقية - الصرف الصحي – الاتصالات -الكهرباء).

وأضاف الداودي خلال الاجتماع أنه في إطار حرص المحافظة على تشجيع الاستثمار وتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بالمشروعات الاستثمارية فقد تم خلال الاسبوع الحالي تفعيل خدمة الشباك الواحد بمركز خدمات المستثمرين بقنا بهدف تيسير حصول المستثمر على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء وتأسيس وتشغيل المصنع او الشركة التى يطمح المستثمر لإقامتها دون الحاجة الى التنقل بين المؤسسات الحكومية والسفر الى القاهرة لإنهاء تلك الإجراءات.

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