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الخميس 15 أكتوبر 2020 الموافق 28 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

لجنة التنمية المحلية تواصل لقاء المواطنين بقرى «حياة كريمة» فى مطروح

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 08:19 م
لقاء المواطنينحياة
لقاء المواطنينحياة كريمة
ياسمين شعيب
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تواصل لجنة التنمية المحلية أعمالها في لقاء مواطنى قرى حياة كريمة بمدن محافظة مطروح، لتيسير إجراءات التصالح للمواطنين الأكثر احتياجا والمساهمة في سداد رسوم التصالح على بعض مخالفات البناء خلال المدة المقررة والتي تنتهى في آخر أكتوبر الجاري.

وأوضح المهندس حسين السنيني المنسق العام للمبادرة بمطروح، أنه عقد ثلاث لقاءات مع أهالي قرى سيدى شبيب وزاوية العوامة وفوكة بمدينة الضبعة بحضور أعضاء اللجنة ومسئولي الجهات المعنية بالمحافظة وعدد كبير من المواطنين.

وأضاف أن ذلك للوقوف على أهم مطالب الأهالي واحتياجاتهم وتوفير حياة كريمة لهم ومنها مساعدة الأهالي غير القادرين على سداد قيمة رسوم التصالح بالتعاون بين محافظة مطروح ووزارة التنمية المحلية، ومؤسستي حياة كريمة وصناع الخير، في إطار تنفيذ توجيهات عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن دعم الفئات الأكثر احتياجا وبهدف تعزيز الحماية الاجتماعية والتخفيف من أعباء تنفيذ إجراءات التصالح في عدد من مخالفات البناء عن كاهل محدودي الدخل والأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية.

وتابع أن الأولوية أن يكون المستفيدين من قانون التصالح هما المستفيدين من تكافل وكرامة، بالإضافة إلى أنه تم دعوة جميع المواطنين وتحفيزهم على الإسراع في تقنين أوضاعهم وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لهم.
لجنة التنمية المحلية تواصل لقاء المواطنين بقرى «حياة كريمة» فى مطروح
لجنة التنمية المحلية تواصل لقاء المواطنين بقرى «حياة كريمة» فى مطروح
لجنة التنمية المحلية تواصل لقاء المواطنين بقرى «حياة كريمة» فى مطروح
لجنة التنمية المحلية تواصل لقاء المواطنين بقرى «حياة كريمة» فى مطروح
لجنة التنمية المحلية تواصل لقاء المواطنين بقرى «حياة كريمة» فى مطروح
لجنة التنمية المحلية تواصل لقاء المواطنين بقرى «حياة كريمة» فى مطروح
لجنة التنمية المحلية تواصل لقاء المواطنين بقرى «حياة كريمة» فى مطروح
لجنة التنمية المحلية تواصل لقاء المواطنين بقرى «حياة كريمة» فى مطروح

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