«قومي المرأة» بالإسكندرية ينظم دورة تدريبية للفتيات لتصميم لافتات انتخابية

اختتم فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، برئاسة الدكتورة ماجدة الشاذلي، مساء اليوم الخميس، دورة وحدة تكنولوجيا المعلومات «microsoft Photoshop» التي استمرت 5 أيام في إطار برنامج مدن آمنة خالية من العنف ضد النساء في مصر، والذي ينفذه الفرع بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمدينة "بشاير الخير 1".اشتركت في الدورة الفتيات الباحثات عن العمل في مجال تكنولوجيا المعلومات، والتي تهدف إلى تعزيز جاهزية الفتيات فيما يخص برامج الفوتوشوب لإنشاء الكروت الدعائية واللافتات باحتراف.وتخللت الفعاليات على مدار 5 أيام تدريب عملي على كيفية عمل الطبقات والرتوش وإنشاء الأشكال الهندسية وكيفية وضع الصور والتحكم في أحجامها، وتصميم كتيبات إلكترونية، ونجحت كل فتاة في نهاية الدورة بتصميم لافتة انتخابية افتراضية تحمل الاسم والصورة والرمز والرقم والدائرة وكل ما يخص الدعاية الانتخابية.