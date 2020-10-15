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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الاشتباه في إصابة 5 معلمين جدد بكورونا في مدرسة ابتدائية بكفر الشيخ

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 07:47 م
مدرسة ابتدائية
مدرسة ابتدائية
عمرو الشامي
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أكد مصدر مسئول بإدارة الحامول التعليمية بمحافظة كفر الشيخ، أنه تم تنفيذ قرار وقف دروس التقوية بمدرسة "الحلافي" الابتدائية، عقب الاشتباه في إصابة 5 معلمين جدد بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف المصدر لـ"الدستور"، أنه لم يتم تسجيل أي إصابات بالفيروس حتى الآن وما حدث هو اشتباه عقب ظهور بعض أعراض الفيروس على 5 معلمين، وأنه تم تعقيم وتطهير المدرسة بالكامل، ولم يتم غلق المدرسة ومن المقرر أن تستقبل الطلاب الأسبوع المقبل مع بداية العام الدراسي الجديد.

ونفى المصدر، وجود إصابات بالفيروس أو اشتباه في صفوف الطلاب، فضلا عن تكثيف الإجراءات الاحترازية بصورة كبيرة من أجل مواجهة الفيروس.

وكانت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، قد قررت في وقت سابق إيقاف مجموعات التقوية بمدرسة الشهيد أحمد نصر الله حماد الإعدادية للبنين التابعة لإدارة فوه التعليمية، عقب إصابة 5 معلمين بفيروس كورونا، توفي أحدهم متأثرا بالإصابة.

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