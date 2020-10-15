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الخميس 15 أكتوبر 2020 الموافق 28 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرنسا تحذر تركيا من فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليها

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 07:24 م
جان إيف لودريان
جان إيف لودريان
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حذّرت فرنسا، اليوم الخميس، تركيا من أنها قد تواجه عقوبات الاتحاد الأوروبي بسبب استفزازاتها بعد إرسالها سفينة في مهمة جديدة لاستكشاف الطاقة في منطقة شرق البحر المتوسط.

وأكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان- خلال حديثه في باريس بعد اجتماع (مثلث فايمار) الفرنسي-الألماني-البولندي، حسبما نقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الإخبارية الأمريكية اليوم- موقف الاتحاد الأوروبي بأنه ما لم تظهر تركيا "احترامًا لسلامة اليونان وقبرص" فإن المجلس الأوروبي سينظر في ديسمبر المقبل في بدء فرض العقوبات على أنقرة.

وأضاف لودريان: "نحن مضطرون إلى ملاحظة أن هناك أعمالًا استفزازية دائمة من جانب تركيا لا يمكن تحملها، وبالتالي نتمنى حقًا أن توضح تركيا مواقفها وتعود إلى روح الحوار".

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