مدبولي يُتابع المشروعات المنفذة في قطاعات الطرق والسكك الحديدية والمترو

- وزير النقل يعرض موقف تطوير وتوسعة "طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي" وطريق الصعيد الصحراوي الغربي- مدبولي يُكلف بتوفير التمويل المطلوب للانتهاء من تطوير وصيانة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى- القطار الكهربائي السلام – العاصمة الإدارية ينقل 500 ألف راكب يوميًا في بداية تشغيله 2021- جارٍ تنفيذ مشروعي خطى المونوريل للعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة 6 أكتوبر- مشروعات لتطوير شبكات الطرق بالدلتا بأطوال 1073 كم بتكلفة 40.7 مليار جنيه- الرئيس يوافق على إنشاء كباري خرسانية على المجاري المائية بديلة للمعديات أمام القرى بتكلفة 1.5 مليار جنيهعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماعا مع المهندس كامل الوزير، وزير النقل؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الوزارة في قطاعات الطرق، والسكك الحديدية، ومترو الأنفاق، وغيرها.وعرض وزير النقل موقف تطوير وتوسعة "طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي"، الذي يمتد من بنها حتى دفرة، بطول 23 كم، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يتضمنُ رفع كفاءة الطريق، وتوسعة الحارات المرورية بطول الطريق، ليصبح عرض الطريق 4 حارات لكل اتجاه، بالإضافة إلى إنشاء 10 كباري علوية لحل الاختناقات المرورية.وشدد رئيس الوزراء على أهمية الانتهاء من هذا المشروع، الذي يُمثل شريانا حيويا يخدم عددا من المحافظات، والانتهاء منه سيُسهم في توفير خدمة جيدة للمواطنين، وييسر نقل المواطنين والبضائع.وأوضح المهندس كامل الوزير أن أعمال المشروع تتضمن كذلك توسعة الطريق الزراعي باتجاه الإسكندرية بالأماكن المتاحة، ليصل عرض الطريق بعد التوسعة إلى 18 م، وأضاف أن التطوير يشمل أيضًا إنشاء عدد من الكباري العلوية الرئيسية، هي: "كوبري الشرقاوية" بطول 1.2 كم، أعلى خط السكة الحديد والطريق الزراعي وترعة الشرقاوية، و"كوبري قلما" بطول 712 مترًا، و"كوبري عرب الرمل" العلوي، بعرض 12 مترًا، لكل اتجاه بإجمالي 24 مترًا، و"كوبري طوخ طنبشا"، ويشمل تنفيذ كوبري علوي بعرض 12 مترًا، لكل اتجاه بإجمالي 24 مترًا، مُقسمة إلى 10 محاور، وتنفيذ طريقين سطحيين بعرض 7 أمتار، و"كوبري جنبواي ( صفط الحرية ) العلوي"، بطول 878 مترًا وعرض 24 مترًا، و"كوبري دسونس (أم دينار)"، ككوبري خرساني بإجمالي طول 680 مترًا، و"كوبري كوم إشو العلوي"، بطول 625 مترًا، وعرض 24 مترًا، و"كوبري كفر الدوار العلوي"، بطول 1.2 كيلومتر، كما يتم تجهيز موقعي إنشاء "كوبري الروضة العلوي"، و"كوبري دسونس الحلفاية".كما استعرض وزير النقل موقف تطوير وتوسعة طريق الصعيد الصحراوي الغربي وامتداده حتى أرقين، بطول 1155 كم، وبتكلفة 26 مليار جنيه، حيث تناول على نحو تفصيلي موقف تنفيذ كل مرحلة من المراحل الأربع التي يتضمنها التطوير والتوسعة، ففيما يتعلق بالمرحلة ما بين القاهرة والمنيا بطول 230 كم، أشار الوزير إلى أنه يتم تطويرها وتوسعتها لتصبح 3 حارات لكل اتجاه، بعرض رصف 12 مترا، وإنشاء طريق للشاحنات 3 حارات أسفلتي لاتجاه أسيوط بعرض رصف 11 مترا، و2 حارة خرسانى لاتجاه القاهرة بعرض رصف 9 أمتار، وإنشاء عدد (21) عملا صناعيا ( 5 كبارى + 16 نفقا).وفي الوقت نفسه، عرض الوزير بعض عناصر تطوير الطريق الهامة، ومنها إنشاء محطة تحصيل الرسوم (10) حارة سيارات ملاكي للاتجاهين بنظام تحصيل آلي، وحارات نقل منفصلة ومربوطة على نفس شبكة التحكم للمحطة، ونظام مراقبة مزود بكاميرات رقمية والحواسب الآلية وشبكات ربط المعلومات، ونظام صوتي متكامل واذاعة داخلية، وأنظمة انذار الحريق، وشاشات عرض وعلامات إرشادية إلكترونية، إضافة إلى غرفة التحكم المركزية لجميع الأنظمة بالكتلة الرئيسية أعلى بوابات تحصيل الرسوم.كما عرض موقف كوبري تقاطع طريق الفيوم مع طريق الصعيد الصحراوي الغربي، وهو الكوبري الرئيسي أعلى طريق الفيوم ويشمل حركة المرور بالاتجاه بعرض كلي 12.75 متر لكل اتجاه، وكوبري دمو، يتم تنفيذه بطول 163 مترًا، وعرض 30 مترًا عند تقاطع بني سويف الفيوم، وتوسعة كوبري حسن واصف، بطول 194 مترا، وعرض 22 مترًا، وكوبري بحر يوسف، بطول 115 مترًا، وعرض 22 مترًا، وكوبري الروس، بطول 115 مترًا، وعرض 22 مترًا، على الطريق الصحراوي الغربي، فضلًا عن ازدواج وتطوير الطريق ما بين أسوان وإدفو بطول 88 كم، من خلال رفع كفاءة الطريق الحالي.واستعرض وزير النقل خلال الاجتماع تطوير وصيانة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، ويشمل ذلك أعمال الصيانة بإجمالي تكلفة 617 مليون جنيه، تشمل صيانة طبقات الرصف من الأتوستراد إلى المريوطية بطول 12 كم، وصيانة ورفع كفاءة وصلة طريق الواحات بطول 8 كم، وصيانة طبقات الرصف من محور 26 يوليو إلى تقاطع شبرا بنها بطول 15 كم، وصيانة وتأمين شبكة الانارة، وأعمال تأمين سلامة المرور وغيرها.بينما تشمل مشروعات التطوير بتكلفة 7.3 مليار جنيه، تطوير تقاطع الطريق الدائري مع الأتوستراد، وتطوير وتوسعة المسافة من الأتوستراد إلى المريوطية بطول 12 كم شاملا توسعة، وتطوير كوبرى المنيب على النيل، وكذلك انشاء طريق داعم من تقاطع صحراء الاهرام الي تقاطع طريق الواحات بطول 8 كم، فضلًا عن تطوير وتوسعة وصيانة رصف المسافة من طريق الإسكندرية الزراعي إلى المرج بطول 8 كم، وكذلك تطوير وتوسعة وصيانة رصف المسافة من المرج إلى السلام بطول 8 كم، واستكمال الطريق الداعم الداخلي من نفق السلام حتى محور جوزيف تيتو بطول 2كم، وكذا الداعم الخارجي من نفق السلام حتى محور سعد الشاذلي بطول 5 كم، وإنشاء طريق داعم من محور جوزيف تيتو حتي طريق السويس بطول 9 كم.وكلف رئيس الوزراء بسرعة توفير التمويل المطلوب؛ للانتهاء من أعمال تطوير وصيانة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، مشددا في الوقت نفسه على سرعة وجودة التنفيذ، لما يمثله هذا الطريق من أهمية قصوى لسكان القاهرة الكبرى.كما عرض وزير النقل، خلال الاجتماع موقف تنفيذ المحاور أعلى النيل بمختلف المحافظات، لافتا إلى أن مشروع كوبري الطريق الدائري الأوسطي ( محور حلوان)، بإجمالي طول 156 كم، على 9 قطاعات، ويضم المشروع نفق تقاطع الدائري الأوسطي مع طريق الأوتوستراد بطول 60 م، وكوبري أعلى خط السكة الحديد. ومحور عدلي منصور على النيل، بإجمالي طول 7 كم، لربط طريق الكريمات الزعفرانة، وطريق الصعيد الحر والصحراوي الشرقي بطريق القاهرة أسوان الزراعي، وطريق بني سويف الفيوم في الغرب، ويشمل تنفيذ 7 كباري ونفق، ثم محور سمالوط على النيل، بطول 24 كم ليربط الطريق الصحراوي الشرقي بطريق ( القاهرة - أسيوط ) الصحراوي الغربي عابرا نهر النيل والطريق الزراعي الغربي (القاهرة – أسوان) شمال مدينة سمالوط، ويشمل تنفيذ عدد 30 كوبري و17 نفقا، ومحور ديروط على النيل بطول 29 كم ليربط الطريق الصحراوى الشرقى ( القاهرة - أسيوط ) بالطريق الزراعى الغربى عابرا نهر النيل وسكة حديد القاهرة – أسوان جنوب مدينة ديروط، ويشمل تنفيذ 12 كوبري، و3 مخرات سيول، ونفق، منها 2 كوبري رئيسي هما كوبري أعلى نهر النيل، وكوبري على ترعة الإبراهيمية وسكة حديد القاهرة أسوان والطريق الزراعي الغربي، لحل التقـاطعـات مع الطـرق الفرعيـة ومخرات السيول.كما يتم تنفيذ محور قوص على النيل، بطول 19 كم ليربط الطريق الصحراوي الشرقي والطريق الزراعي الشرقي بطريق ( القاهرة - اسوان ) الصحراوى الغربى عابرا نهر النيل والطريق الزراعي الغربي (القاهرة – أسوان) شمال مدينة قوص بمحافظة قنا، ويشمل تنفيذ 15 كوبري و15 نفقا، منها عدد 6 كباري رئيسية بتقاطع المحور مع كل من (الطريق الصحراوى الشرقى - نهر النيل - ترعة الكلابية بالطريق الزراعي القاهرة اسوان - الطريق الزراعى الغربى - السكة الحديد - الطريق الصحراوي الغربي؛ لحل التقـاطعـات مع الطـرق الفرعيـة والـتـرع والمصـارف، ومحور كلابشة على النيل، بطول 23 كم وعرض 21 مترا لربط الطريق الصحراوي الغربى بطريق(القاهرة – أسوان) الزراعى الغربى عابرا نهر النيل والطريق الزراعى الشرقي ( القاهرة – أسوان ) شمال مدينة كوم أمبو محافظة أسوان، تشمل تنفيذ 9 كباري و5 أنفاق، لحل التقاطعات مع الطرق الرئيسية والفرعـية والترع والمصارف. ومحور دراو على النيل، بطول 23 كم لربط الطريق الصحراوي الغربي بطريق (القاهرة – أسوان) الزراعى الغربى، عابرا نهر النيل والطريق الزراعي الشرقي ( القاهرة – أسوان ) شمال مدينة كوم أمبو محافظة أسوان، ويشمل تنفيذ 7 كباري و2 نفق. ومحور بديل خزان أسوان،بطول 5.4 كم، النيل للربط بين الطريق الواصل لطريق أسوان برنيس حتى الطريق الصحـراوى الغربى ( القاهرة – أسوان ) عابـرا نهر النيل والطريق الزراعى الغربي ( القاهرة – أسـوان ) والربط علـى طريق أسوان أبـو سمبل، ويشمل تنفيذ 2 كوبري ونفق.كما عرض وزير النقل موقف تنفيذ خط القطار الكـهربائي (السـلام العاشر مـن رمضان العاصمة الإدارية الجديدة)، والذي يربط بين الخط الثالث للمترو عن طريق محطة عدلى منصور والمدن الجديدة على طريق القاهرةالإسماعيلية الصحراوى مثل العبور والشروق والمستقبل وبدر حتى العاشر من رمضان شمالًا والعاصمة الإدارية جنوبًا للتسهيل على المواطنين للانتقال من القاهرة إلى تلك المدن والعكس أيضًا، ويخدم العاصمة الإدارية الجديدة بوسيلة نقل اقتصادية وسريعة وآمنة.وأوضح الوزير أن هذا الخط يضمن سرعة الانتقـال والربط بين القاهرة والمدن الجديدة (العبور – المستقبل – الشروق – هليوبوليس الجديدة - بدر – المنطقة الصناعية والعاشر من رمضان ) حيث سينقل الخط حوالي 500 ألف راكب يوميًا عند بداية تشغيله فى أكتوبر عام 2021، فضلًا عن خفض استهلاك الوقود للمركبات التي تستخدم الطرق السطحية بالمناطق والمدن التي يمر بها القطار، كما أنه جار دراسة مد القطار الكهربائي (السلام-العاشر-العاصمة الإدارية) - كمرحلة ثانية للمشروع - جنوبا في إتجاه طريق القاهرةالسخنة لخدمة المدينة الرياضية العالمية وللربط مع القطار الكهربائي السريع (السخنةالعلمين) بحوالي طول 14 كم وعدد 3 محطات وشمالا بطول 5 كم وعدد ا محطة (العاشر من رمضان 2) ليصبح إجمالى طول الخط 90 كم وعدد 16 محطة.وأضاف الوزير أنه سيبدأ المسار من محطة عدلى منصور التبادلية موازيا لطريق (القاهرة –الاسماعيلية) الصحراوى لربط كافة مدن شرق القاهرة (السلام - العبور - المستقبل – الشروق - بدر )، ثم يتفرع شمالًا بعد مدينة بدر حتى مدينة العاشر من رمضان وجنوبًا إلى العاصمة الادارية الجديدة ثم يمتد إلى المدينة الرياضية العالمية، مشيرًا إلى أن الطول الكلى للمسار 90 كم مقسم إلى، المرحلة الأولى (المسار الأصلي): بطول 70 كم ( 62 كم مسار سطحى، 8 كم أعمال صناعية شاملًا المسار للحي الحكومى ) وعدد 12 محطة )11 محطة سطحية، 1 محطة علوية)، والمرحلة الثانية: بطول 20 كم وعدد 4 محطات ( العاشر 2 شمالًا – وجنوبًا محطات العاصمة الإدارية 3 والقيادة الاستراتيجية والمدينة الرياضية).كما تناول وزير النقل الموقف التنفيذي لمشروعي خطى مونوريل العاصمة الإدارية ومدينة السادس من أكتوبر، مشيرًا إلى أنه يتم تنفيذ المشروعين من خلال تحالف يضم شركات (بومبارديه – أوراسكوم – المقاولون العرب)، موضحًا أن مشروع مونوريل العاصمة الإدارية، يمتد بطول 56.5 كم وعدد 22 محطة، يتم تنفيذه على مرحلتين، الأولى، تمتد من موقع الورشة بالعاصمة الإدارية الجديدة حتى محطة مسجد المشير بطول حوالى 45 كم، والثانية تمتد من محطة مسجد المشير حتى محطة الإستاد بطول حوالى 11.5 كم.وأشار الوزير إلى أنه جارٍ تنفيذ أعمال الحفر الاستكشافي والجسات وتم صب عدد 6 خوازيق عاملة وعدد 4 خازوق غير عامل بين الورشة ومحطة 22، لافتا إلى ما تم فى إطار تحويل ونقل المرافق المتعارضة مع المسار النهائي للمشروع.وفيما يتعلق بمونوريل مدينة السادس من أكتوبر، أوضح وزير النقل أنه يمتد بطول 42 كم وعدد 12 محطة، ومن المخطط أن يتبادل هذا الخط الخدمة مع المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى في محطة وادى النيل، لافتًا إلى أنه تم استخراج التصاريح من قبل جهاز مدينة أكتوبر، وبدأت الأعمال الأولية للمشروع.وتناول وزير النقل الموقف الخاص بمشروعات تطوير شبكة الطرق بالدلتا، التى يصل أطوالها إلى 1073 كم، ويتم تنفيذها بتكلفة تقديرية تصل إلى نحو 40.7 مليار جنيه، مشيرًا إلى أنها تتضمن تطوير محاور طولية كمحور القاهرة بلبيس الزقازيق المنصورة جمصة بطول 177 كم، ومحور بنها المنصورة دمياط الشرقى، بطول 147 كم، ومحور القاهرة الإسكندرية الزراعى بطول 205 كم، ومحور القناطر الباجور شبين الكوم طنطا كفر الشيخ بلطيم بطول 172 كم، ومحور طنطا المحلة المنصورة دمياط الغربى بطول 122 كم، إلى جانب محاور عرضية كمحور30 يونيو المنصورة المحلة كفر الشيخ دسوق دمنهور جناكليس طريق الإسكندرية الصحراوى بطول 250 كم،واستعرض وزير النقل بعض المشروعات الأخرى، التي من بينها توسيع عدد من الكباري ويشمل (وصلة الكافوري، ووصلة الذراع البحري، وإنشاء دوران للخلف)، وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ 290 مليون جنيه، إضافة إلى مشروع إنشاء كـوبرى بتقاطع الذراع البحري مع الطريق الساحلي في الـ كم 21 بتكلفة تصل إلى 300 مليون جنيه.كما نوه وزير النقل إلى موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مقترح وزارة النقل بشأن إنشاء كباري خرسانية على المجاري المائية بديلة للمعديات، مع إلغاء جميع المعديات، وذلك أمام القرى التي يزيد عدد سكانها على 10 آلاف نسمة، ويتم تنفيذ ذلك خلال خطة العام المالي 2020 2021، بحيث يتم إنشاء 15 كوبري علوي بتكلفة تقدر بـ 1،5 مليار جنيه، على أن يكون كل كوبري عبارة عن حارتين لكل اتجاه، إضافة إلى أرصفة مشاة.وفي الوقت نفسه، تطرق وزير النقل إلى المرحلة الثانية من المشروع القومي لرصف الطرق المحلية داخل المحافظات، لافتا في هذا الصدد إلى أن عدد المحافظات التي تم معاينتها بالمجموعة الأولى من الزيارات الميدانية لمتابعة المشروعات شمل 13 محافظة، منها 6 محافظات قامت بطرح خطتها بالكامل، وهي بورسعيد، والمنيا، والوادي الجديد، وسوهاج، والأقصر، وأسوان، و5 محافظات متبقي جزء من الاعتماد لم يتم التعاقد عليه، وتشمل محافظات: القاهرة، والإسكندرية، ومطروح، وكفر الشيخ، والبحر الأحمر، إضافة إلى محافظتي الفيوم، وأسيوط، حيث لم تقم الوزارتان بالطرح وسيتم عمل بروتوكول معها.