5 مشاهد من احتفالية «المركز القومي للترجمة» بيوم المترجم

شهدت الدكتور ايناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، منذ قليل، فعاليات احتفالية المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي بيوم المترجم، والذي يوافق ذكرى ميلاد رفاعة الطهطاوي رائد الترجمة والتنوير في العصر الحديث.وألقت إيناس عبدالدايم كلمتها، أعقبها كلمة المترجم محمد عناني؛ ثم كلمة الدكتور كرمة سامي مدير المركز القومي للترجمة؛ وإليكم أبرز 5 مشاهد من الاحتفالية:- فى البداية عند حضور الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، قام أحد موظفي المركز بقياس درجة حرارتها فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.- المشهد الثانى فى الاحتفالية تمثل فى الوقوف دقيقة حدادا على أرواح المترجمين الراحلين.- المشهد الثالث تمثل في تقديم خصم 50% على جميع إصدارات المركز للجمهور طوال اليوم.- المشهد الرابع تمثل فى حفلات التوقيع أثناء الاحتفالية بمنفذ البيع بالمركز للعديد من إصداراته، حيث تم توقيع كتاب "صناعة التراث في مصر والسودان"، بحضور مترجمة الكتاب الدكتورة نجوى حسن.- المشهد الخامس تمثل فى توزيع جوائز رفاعة الطهطاوي، وتسلمها كل من الدكتور حسن نصر الدين الفائز بجائزة رفاعة الطهطاوي، ومارك جمال الفائز بجائزة الشباب للترجمة، والدكتور رؤوف وصفي الفائز بجائزة الثقافة العلمية، مع الاحتفال بالكتاب الفائز بجائزة رفاعة الطهطاوي للترجمة "تاريخ البحر الأحمر من ديليسبس حتى اليوم" من تأليف روجيه جوانت داجنت.