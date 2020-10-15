5 أبراج لا تكتم الأسرار.. هل أنت منها؟

- برج الحمل:

- برج الثور:

- برج الجوزاء:

- برج السرطان:

- برج الحوت:

بعض مواليد الأبراج يمتلكون صفات لا يمكن التسامح فيها خاصة وأنهم قد يسببون أذى للآخرين ومنها إفشاء الأسرار، لذلك تتحدث اليوم لـ«الدستور» خبيرة الأبراج وعالمة الفلك منى أحمد عن أبراج لا تكتم الأسرار وتفضح أصحابها.مواليد برج الحمل على لائحة مواليد الأبراج التي لا تكتم الأسرار ويمكنهم أن يكشفوا أسرار علاقتهم العاطفية للآخرين، فهم يحبون مشاركة أمورهم العاطفية مع الآخرين لكنهم ينسون أحيانًا أنهم يخبرون أسرار شريكهم أيضًا، لأنه يعتبرون الأمر طبيعيا.يميل مواليد برج الثور إلى الثرثرة بشكل كبير، لذلك يمكنهم بسهولة تامة إفشاء أسرار الآخرين عن غير قصد فهم لا يتنبهون إلى هذا الأمر إلا بعد حدوثه، مما يمكن أن يسبب المشاكل الكثيرة لهم لذلك لكي يحافظ الأشخاص على علاقتهم معهم كصداقة يجب عدم إخبارهم بأي أسرار خاصة.على الرغم من أن مواليد برج الجوزاء يميلون إلى العزلة ولا يحبون اللقاءات الاجتماعية كثيرًا، إلا أنهم عندما يمنحون ثقتهم للآخرين فتكون كاملة، لذلك قد يخبرون بعض المقربين منهم بأسرار لا يعرفها غيرهم، لذلك تنبهوا من إخبارهم تفاصيل دقيقة لأنهم حتمًا سيشاركونها ولو مع شخص واحد.مواليد برج السرطان يتمتعون بعاطفة كبيرة وتتحكم بهم مشاعرهم، لذلك لا يتمكنون من السيطرة عن التعبيرعن أنفسهم وإخبار ما يحدث معهم، خاصة من الناحية العاطفية لذلك يخبرون الآخرين على تفاصيل علاقتهم وأسرارهم وأسرار شريكهم بدون انتباه.مواليد برج الحوت هم الأكثر ثرثرة وإفشاء للأسرار، لا يمكنهم كتمان أي سر ولا يجيدون الاحتفاظ به لأنفسهم حتى، فما أن يعرفوا سر حتى يسارعون إلى الأشخاص المقربين منهم لإخبارهم به، لذلك يجب الحرص منهم على تجنب إطلاعهم على أي معلومات خاصة لا يرغب أحد أن يعرفها الآخرين.