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الخميس 15 أكتوبر 2020 الموافق 28 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

غدًا.. 4 حفلات للقومية للفنون الشعبية بساحة الهناجر

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 06:17 م
حفلات للقومية للفنون
حفلات للقومية للفنون الشعبية بساحة الهناجر
ايهاب مصطفى
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ضمن برنامج قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، تشارك الفرقة القومية للفنون الشعبية التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، بـ4 حفلات اعتبارا من غد الجمعة وحتى يوم الاثنين ١٩ أكتوبر الجاري، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية.

وعن برنامج الحفل يقول المخرج هاني النابلسي مدير عام الفرقة، إنه ينقسم إلى جزئين، الأول يتضمن استعراض "الموشح الأندلسي، أغاني بنات، فتوات قبلي، أم الخلول، الغوازي، الدبكة المجوز"، أما الجزء الثاني فيتضمن استعراض "الحجالة، الحصان، المانبوطي، التنورة، العصا".

ويحرص القطاع على الالتزام وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية من خطر فيروس كورونا المستجد، ويبدأ برنامج السهرات فى السابعة والنصف من مساء كل ليلة.
غدًا.. 4 حفلات للقومية للفنون الشعبية بساحة الهناجر
غدًا.. 4 حفلات للقومية للفنون الشعبية بساحة الهناجر

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الثقافة

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