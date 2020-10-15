مبيعات الوحدات التجارية بمشروع «أويا تاورز» العاصمة الجديدة في مرحلة ما قبل الطرح تفوق التوقعات

بعد تعاقد شركة «ايدچ القابضة» مع «SJS» الشركة المالكة لـ TIVOLI DOME لإدارة المنطقة التجارية بأحدث مشاريعها في العاصمة الإدارية الجديدة OIA TOWERS، حققت الشركة ارقام تفوق التوقعات من الوحدات التجارية في مرحلة ما قبل طرح المشروع وذلك الإقبال بسبب حرص الشركة على التعاون مع اكبر الشركات التي تضيف قيمة استثمارية للمشروع من خلال وجود علامات تُجارية عالمية تضمن للعملاء تحقيق اعلى عائد إيجاري على المدى القصير بمجرد استلام للوحدة .علاوة على ذلك تعاون الشركة مع شركة YBA بإدارة المهندس ياسر البلتاجي لتصميم المشروع وشركة SIAC لتنفيذ المشروع استنادًا على نجاحهم المُبهر في تنفيذ أبراج العلمين الجديدة .ومن الجدير بالذكر أن موقع المشروع الاستراتيجي في منطقة DOWNTOWN يُمثل الضلع الثالث لنجاح المشروع حيث انه ينفرد بڤيو پانورامي على النهر الأخضر مباشرة، ومحور بن زايد امام فندق الماسة ويتوسط ٤ طرق رئيسية،خلفه حي الوزارات وعلى بُعد دقيقتين من الكنيسة الكتدرائية والبرج الأيقوني.اتصل على: 19427