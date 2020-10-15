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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس جامعة الفيوم يتفقد الاستعدادات للعام الجديد

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 06:17 م
الدكتور أحمد جابر
الدكتور أحمد جابر شديد
الفيوم - زينب علاء
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تفقد الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم يرافقه الدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عدد من كليات الجامعة بالإضافة إلى المدن الجامعية للطلبة والطالبات للاطمئنان على حسن سير الاستعدادات للعام الجامعي الجديد وذلك اليوم الخميس.

وقال أحمد جابر شديد، إنه تم التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وتعقيم المدرجات والقاعات الدراسية والمعامل وكل مرافق وحجرات المدن الجامعية، بالإضافة إلى التأكد من إعلان عن الجداول الدراسية في الوقت المحدد لها بنظام التعليم الهجين، مشيرا إلى أن الجامعة تسعى لتذليل كل العقبات وإتاحة جميع الإمكانيات أمام طلابها القدامى والجدد ليكون عاما دراسيا مثمرا.

وأشار خالد عطا الله إلى أنه تم التأكيد على ارتداء كافة منسوبي الجامعة للكمامة الطبية عند الدخول من البوابات الجامعية وداخل الحرم الجامعي وكافة المنشآت الجامعية، مشيرا إلى أن الجامعة على أهبة الاستعداد لاستقبال طلابها، حيث سيقوم أعضاء هيئة التدريس باستقبال الطلاب الجدد وتوعيتهم بالمنشآت والمرافق الجامعية المختلفة، علاوة على الأنشطة المختلفة التي يمكنهم المشاركة فيها وذلك على مدار أسبوع كامل من بدء العام الجامعي الجديد.
رئيس جامعة الفيوم يتفقد الاستعدادات للعام الجديد
رئيس جامعة الفيوم يتفقد الاستعدادات للعام الجديد
رئيس جامعة الفيوم يتفقد الاستعدادات للعام الجديد
رئيس جامعة الفيوم يتفقد الاستعدادات للعام الجديد

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