مواعيد المرور الجديدة لتفادي دفع غرامة التخلف عن تركيب الملصق الإلكتروني

يدير أصحاب السيارات ومالكي المركبات محركات البحث في الآونة الأخيرة لمعرفة مواعيد المرور الجديدة، التي وضعتها وزارة الداخلية لكي يتكمنوا من الذهاب إلى إدارات المرور المختلفة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكتروني، واستبدال اللوحة القديمة (أرقام فقط) بلوحة جديدة (أرقام وحروف) خلال الفترة الزمنية من 20 يوليو الماضي حتى 21 نوفمبر المقبل، حتى لا يتم تطبيق العقوبات القانونية عليهم.

مواعيد المرور الجديدة لتركيب الملصق الإلكتروني

حرصت وزارة الداخلية على مد ساعات العمل في جميع إدارات المرور على مستوى الجمهورية 3 ساعات خلال الفترة المحددة لتركيب الملصق الإلكتروني، خلال الفترة من 20 يوليو الماضي إلى 21 نوفمبر المقبل، وبذلك يبدأ العمل كافة إدارات المرور منذ الساعة الثامنة صباحا وينتهى في تمام الثامنة مساءا، مع الالتزام الكامل بكافة الإجراءات الاحترازية من "التباعد الاجتماعي ولبس الكمامات الواقية والتعقيم" والتي اتخذتها الحكومة للحفاظ على أرواح المواطنين من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، الذي حصد ملايين من الأروح على مستوى العالم خلال الفترة الآخيرة.

الملصق الإلكتروني وفوائد تركيبه

"الملصق الالكتروني"، حيلة جديدة ابتكرتها الإدارة العامة للمرور التابعة لوزارة الداخلية، لاستعادة السيارات المبلغ بسرقتها عقب تتبعها من خلال شريحة زكية يتم لصقها على الزجاج الأمامي للسيارات مسجل عليها كافة بيانات السيارة، يتم ربطها بقواعد المرور، يسجل من خلالها المخالفات المرورية بكافة أنواعها "الانتظار – السير عكس الاتجاه – مخالفات السرعة، .. "، إلكترونيا على كافة السيارات للتأكد من المساواة بين الجميع دون النظر إلى المناصب أو الطبقات الاجتماعية، ويحدد مدى أحقية السيارات فى السير فى "الحارة المرورية" مع توجيه وإرشاد مستخدمى الطرق.

تعرف على قيمة الغرامة للمتخلفين عن تركيب الملصق الالكتروني

حددت وزارة الداخلية مواعيد المرور الجديدة بكافة إدارات المرور على مستوى الجمهورية لكي يتفادى المواطنين دفع قيمة الغرامة المالية المحددة في المادة 25 طبقا لقانون المرور الجديد بقيمة من 4 – 8 الألف جنيه في حالة التخلف عن تركيب الملصق الالكتروني في الموعد المحدد أو أتلافه بنزعه من مكانه المخصص له أو إخفائه عمدا.

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