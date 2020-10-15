رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 15 أكتوبر 2020 الموافق 28 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

مواعيد المرور الجديدة لتفادي دفع غرامة التخلف عن تركيب الملصق الإلكتروني

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 06:14 م
المرور
المرور
شيماء حسين
طباعة

يدير أصحاب السيارات ومالكي المركبات محركات البحث في الآونة الأخيرة لمعرفة مواعيد المرور الجديدة، التي وضعتها وزارة الداخلية لكي يتكمنوا من الذهاب إلى إدارات المرور المختلفة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكتروني، واستبدال اللوحة القديمة (أرقام فقط) بلوحة جديدة (أرقام وحروف) خلال الفترة الزمنية من 20 يوليو الماضي حتى 21 نوفمبر المقبل، حتى لا يتم تطبيق العقوبات القانونية عليهم.

مواعيد المرور الجديدة لتركيب الملصق الإلكتروني

حرصت وزارة الداخلية على مد ساعات العمل في جميع إدارات المرور على مستوى الجمهورية 3 ساعات خلال الفترة المحددة لتركيب الملصق الإلكتروني، خلال الفترة من 20 يوليو الماضي إلى 21 نوفمبر المقبل، وبذلك يبدأ العمل كافة إدارات المرور منذ الساعة الثامنة صباحا وينتهى في تمام الثامنة مساءا، مع الالتزام الكامل بكافة الإجراءات الاحترازية من "التباعد الاجتماعي ولبس الكمامات الواقية والتعقيم" والتي اتخذتها الحكومة للحفاظ على أرواح المواطنين من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، الذي حصد ملايين من الأروح على مستوى العالم خلال الفترة الآخيرة.

 

الملصق الإلكتروني وفوائد تركيبه

"الملصق الالكتروني"، حيلة جديدة ابتكرتها الإدارة العامة للمرور التابعة لوزارة الداخلية، لاستعادة السيارات المبلغ بسرقتها عقب تتبعها من خلال شريحة زكية يتم لصقها على الزجاج الأمامي للسيارات مسجل عليها كافة بيانات السيارة، يتم ربطها بقواعد المرور، يسجل من خلالها المخالفات المرورية بكافة أنواعها "الانتظار – السير عكس الاتجاه – مخالفات السرعة، .. "، إلكترونيا على كافة السيارات للتأكد من المساواة بين الجميع دون النظر إلى المناصب أو الطبقات الاجتماعية، ويحدد مدى أحقية السيارات فى السير فى "الحارة المرورية" مع توجيه وإرشاد مستخدمى الطرق.

 

تعرف على قيمة الغرامة للمتخلفين عن تركيب الملصق الالكتروني

حددت وزارة الداخلية مواعيد المرور الجديدة بكافة إدارات المرور على مستوى الجمهورية لكي يتفادى المواطنين دفع قيمة الغرامة المالية المحددة في المادة 25 طبقا لقانون المرور الجديد بقيمة من 4 – 8 الألف جنيه في حالة التخلف عن تركيب الملصق الالكتروني في الموعد المحدد أو أتلافه بنزعه من مكانه المخصص له أو إخفائه عمدا.

اقرأ أيضا 

تعرف على غرامة تأخير تركيب الملصق الإلكتروني

تفاصيل مواعيد عمل المرور لتركيب الملصق الالكتروني


الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

4 يغتصبون شابة أمام زوجها في «مقابر الإسماعيلية».. التفاصيل مرعبة

تفاصيل مثيرة في علاج «صاحب الكرامات»: يرميهم بالحجارة ويسير بحراسة

«مكثت 30 دقيقة قبل الموت».. النيابة تكشف تفاصيل وفاة «فتاة المعادي»

وزير التعليم يحسم الجدل حول تغيير منهج «الثالث الثانوى»

الصور

image description

محافظ أسيوط يلتقي مدير مشروع مجمع التكسير الهيدروجيني والوفد المرافق

image description

دمياط تضع اللمسات النهائية على استعدادات العام الدراسي الجديد

image description

100 صورة من جنازة محمود ياسين

image description

محافظ أسيوط يتفقد مركز ديروط ويلتقي بالمواطنين

image description

جامعة أسيوط تنهى استعداداتها لاستقبال العام الجامعي الجديد

الأكثر قراءة

4 يغتصبون شابة أمام زوجها في «مقابر الإسماعيلية».. التفاصيل مرعبة

«فيفا»: محمد الشناوي ضمن أفضل 5 حراس في أفريقيا

تفريغ كاميرات المراقبة لضبط المتهمين فى واقعة جثة فتاة المعادى

أم تقتل رضيعها خنقا: «ابن حرام»

إنفوجراف

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي بعد التحرش بها (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

نجم الساعة

ياسمين على: لا أحب تشبيهى بصوت أنغام (حوار)

منوعات

مواعيد المرور الجديدة لتفادي دفع غرامة التخلف عن تركيب الملصق الإلكتروني

بالفيديو..«أبوعبيدة» يصمم ماركة عالمية في تصنيع الخزف

ناجيتان من سرطان الثدي لـ«الدستور»: «شوفنا الموت 100 مرة»

500 شخص يحاولون إطفاء الحرائق بجبل «كليمنجارو» التنزاني

أيام زمان

«وفاة حليم واتهام بالكفر».. ملابسات خروج أغنية «من غير ليه» للجمهور

عمرو دياب: رأي محمد عبدالوهاب عني أغلى شهادة حصلت عليها

كيف تسبب محمود ياسين في قطيعة بين ماجدة الصباحي ورشدي أباظة؟

أنا مش بلياتشو عشان ألحن لعمرو دياب.. اعترافات حلمي بكر

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
عزيمة القائد .. والمصارحة الكاشفة!
جلال حمام
الإخوان أضاعوا مصر.. بصبيانيتهم
أحمد بهاء الدين شعبان
كلينتون والإخوان.. كشف المستور «1»
مؤمن المحمدي
دورى المجموعتين
المزيد

الثقافة

غدًا.. 4 حفلات للقومية للفنون الشعبية بساحة الهناجر

5 مشاهد من احتفالية «المركز القومي للترجمة» بيوم المترجم

ساحة الهناجر تستعد لاستقبال احتفال الإنتاج الثقافى بنصر أكتوبر

«علوم سياسية الأعلى للثقافة»: الدبلوماسية لعبت دورًا كبيرًا في حرب أكتوبر