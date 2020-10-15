العراق يشكل لجنة مشتركة مع أمريكا لتنسيق خروج قواتها من البلاد

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، الخميس، عن تشكيل لجنة تنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية لجدولة إعادة انتشار قواتها خارج العراق.وقالت الوزارة في بيان،مساء اليوم، عبر صفحتها الرسمية على تويتر، إن الوزير فؤاد حسين ترأس اليوم اجتماعًا بمقر الوزارة، حضره مُستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي، وممثلي عدد من الجهات القطاعيّة العراقيّة المعنيّة بالملفّ الأمنيّ، وأشار البيان إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل لجنة فنّية، تضطلع بمهمّة التنسيق مع الجانب الأمريكي لجدولة إعادة انتشار القوات الأمريكيّة خارج العراق.وأوضحت الخارجية العراقية أن اللجنة تُعَدُّ من مُخرَجات الحوار الاستراتيجي المستمر، بين الحكومة العراقيّة والحكومة الأمريكية الذي جرت أعماله في واشنطن في 19 أغسطس الماضي.من جانبه أكد رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، في وقت سابق، اليوم الخميس، دعم المجلس لكل ما يسهم في تطوير الجيش لمواجهة الإرهاب وحفظ الأمن في البلاد، وذلك خلال لقائه وزير الدفاع العراقي جمعة عناد.وشدد الجانبان خلال اللقاء على ضرورة الاهتمام بتطوير قدرات القوات الأمنية، من نواحي التسليح والتدريب والتجهيز لمواجهة الإرهاب وحفظ أمن واستقرار البلاد.