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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

40 قافلة صحية وبيطرية بكفر الزيات احتفالا بالعيد القومي للغربية

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 05:36 م
قوافل صحية وبيطرية
قوافل صحية وبيطرية
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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تابع طارق رحمي، محافظ الغربية، فعاليات القوافل الحادية والعشرون والثانية والعشرون والتي نفذتها المحافظة بالتعاون مع مديريتي الطب البيطري والصحة بالغربية وذلك ضمن 40 قافلة أعلنت عنها المحافظة احتفالًا بالعيد القومي خلال شهر أكتوبر.

فنفذت مديرية الصحة قافلة طبية بقرية بلشاي مركز كفر الزيات، وتم الكشف فيها على جميع المترددين من أبناء القرية والعزب والنجوع المجاورة، حيث تم الكشف على 75 حالة في تخصص المخ والأعصاب و108 رمد و125 في تخصص الأطفال و61 جلدية و92 عظام و75 في تخصص الباطنة.
وذلك بإجمالي 536 حالة، وتم صرف العلاج لهم مجانًا وتحويل الحالات الحرجة إلى المستشفيات العامة.

كما نفذت مديرية الطب البيطري قافلة بيطرية بقرية إبيار مركز كفر الزيات حيث تم الكشف على 139 من الماشية و2334 من الدواجن وعمل سونار لعدد 6 حالات واستخراج 9 بطاقات بيطرية وذلك من خلال 11 طبيب بيطري و4 معاونين.

يذكر أن محافظ الغربية قد أعلن عن تنفيذ 40 قافلة طبية وبيطرية واجتماعية وزراعية ضمن احتفالات المحافظة بالعيد القومي على مدار شهر أكتوبر.

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