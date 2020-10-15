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الخميس 15 أكتوبر 2020 الموافق 28 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عودة 367 لاجئًا سوريًا من لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 05:36 م
اللاجئين السوريين
اللاجئين السوريين
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أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين أن 367 لاجئا (منهم 110 نساء و187 طفلا) عادوا خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى الأراضي السورية من لبنان عن طريق معبري "جديدة يابوس" و"تلكلخ" الحدوديين.

وأفاد بيان للمركز الروسي، اليوم الخميس، بأنه لم يتم تسجيل عودة أي لاجئين إلى سوريا من أراضي الأردن عن طريق معبر "نصيب" الحدودي خلال الساعات الأخيرة.

وأضاف بيان المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين بالجيش العربي السوري طهرت خلال آخر 24 ساعة 2.1 هكتار من الألغام في مدينة دوما بريف دمشق ومدينة جاسم بريف درعا، حيث تم اكتشاف وتدمير 24 عبوة ناسفة قابلة للانفجار.

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