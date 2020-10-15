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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تعليم «كفر الشيخ» تتسلم 20 ألف تابلت لتوزيعها على طلاب أولى ثانوي

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 05:32 م
الدكتورة بثينة كشك،
الدكتورة بثينة كشك،
عمرو الشامي
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تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإشراف الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إجراءات تسليم 20 ألف و399 جهاز تابلت تعليمي، لمسئولى الإدارات التعليمية الـ 13، تحت إشراف مسئولي المخازن والأمن بمديرية التربية والتعليم تمهيدًا لتسليمها لطلاب الصف الأول الثانوي ضمن منظومة التعليم الجديد، وطبقًا للتعليمات الوزارية الواردة.

وأكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنها وجهت بتشكيل لجنة في كل مدرسة لإنجاز مهمة التسليم والتسجيل على الحكومة الإلكترونية للطلاب على أن يقوم الأخصائيون بالمدارس بالتأكد من صلاحية الجهاز والاطمئنان على تفعيله قبل تسليمه للطلاب، وعدم تسليم أي جهاز يوجد به مشكلة.

وأضافت كشك، أنه تم توجيه مديري الإدارات التعليمية باتباع إجراءات التسليم التي تمت خلال العامين الماضيين والواردة بالكتاب الدوري من الوزارة تحت مسؤولية مدير المدرسة واللجنة المشكلة لهذا الغرض مع الالتزام بتلك التعليمات بكل دقة، علاوة على التواصل المباشر بين مسؤولي الإحصاء في المدارس الثانوية والإدارات التعليمية لتسجيل بيانات الطلاب بصفة دورية على النافذة الخاصة بكل مؤسسة تعليمية على الحكومة الإليكترونية.
تعليم «كفر الشيخ» تتسلم 20 ألف تابلت لتوزيعها على طلاب أولى ثانوي
تعليم «كفر الشيخ» تتسلم 20 ألف تابلت لتوزيعها على طلاب أولى ثانوي

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