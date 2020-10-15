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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

أم تقتل رضيعها خنقا: «ابن حرام»

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 05:32 م
جريدة الدستور
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تمكنت أجهزة الأمن بمدينة السلام بالقاهرة من كشف ملابسات وفاة طفل رضيع حديث الولادة لسيدة من المنوفية، تقيم بدائرة القسم، بعد وصول إخطار من المستشفى يفيد بوصول الرضيع إلى المستشفى متوفى بصحبة والدته وزوج والدتها.

وكانت مستشفى السلام العام قد أخطرت قسم شرطة السلام بوصول طفل رضيع متوفى وبه كدمات بالرقبة صحبة والدته وزوج والدتها، فأخطرت الجهات الأمنية المسئولة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وفور تلقى الأجهزة الأمنية إخطار المستشفى تم الانتقال إلى المستشفى وسماع أقوال والدة الطفل وزوج والدتها لإتمام الإجراءات، وتبين لأجهزة الأمن التي تولت سماع أقوال والدة الطفل أن الرضيع المتوفى من علاقة غير شرعية (حمل سفاح) وتوفى إثر وضع المتهمة يدها على فمه حتى لفظ أنفاسه، وذلك لعدم اعتراف والده به ورفضه الزواج منها.

كما تبين أن العلاقة غير الشرعية بين والدة الرضيع المتوفى ووالد الطفل، تمت بمركز تلا بمحافظة المنوفية وأن المتهمة حضرت للإقامة صحبة زوج والدتها بدائرة قسم مدينة السلام، لعدم افتضاح أمرها ببلدتها بالمنوفية.

واعترفت والدة الرضيع المتوفى بتفاصيل الواقعة وكيفية ارتكابها، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة معها وعرضها على النيابة المختصة.

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