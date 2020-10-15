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الخميس 15 أكتوبر 2020 الموافق 28 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انتهت لجنة إجراء المقابلات الشخصية للطلاب الجدد المقبولين بكلية التربية بالوادى الجديد للعام الجامعى 2020 2021 اليوم الخميس، لطلاب أبناء مراكز الفرافرة والداخلة وبلاط بمقر مكتب الداخلة بمدينة موط ، وذلك فى اطار الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا والتى تنفذها جامعة الوادى الجديد تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس الجامعة

جامعة الوادي الجديد تنهي إجراءات المقابلات الشخصية للطلاب الجدد

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 05:40 م
الدكتور ناصر محمد
الدكتور ناصر محمد عامر
محمد مهدي
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انتهت لجنة إجراء المقابلات الشخصية للطلاب الجدد المقبولين بكلية التربية بالوادى الجديد للعام الجامعى 2020 -2021 اليوم الخميس، من إجراء المقابلات للطلاب من أبناء مراكز الفرافرة والداخلة وبلاط بمقر مكتب الداخلة بمدينة موط، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، والتى تنفذها جامعة الوادى الجديد تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس الجامعة.

وقال الدكتور ناصر محمد عامر، عميد كلية التربية بالوادى الجديد، إنه بناءً على توجيهات رئيس الجامعة بعقد لجنة اختبارات المقابلات الشخصية لأبناء الفرافرة والداخلة وبلاط بمكتب الجامعة بمدينة موط تم تكليف لجان الاختبارات بأن تكون الاختبارات على يومي الأربعاء لطلاب الخارجة وباريس بمقر كلية التربية.

والخميس 15-10- 2020 تعقد اختبارات المقابلات الشخصية لأبناء الفرافرة والداخلة وبلاط بمكتب الجامعة بمدينة وبناء على طلبات أولياء الأمور بأن تكون الاختبارات بمكتب الجامعة بمدينة موط لتقليل الاغتراب والراحة الطلاب وأولياء أمورهم.

وأضاف بأن إجراءات اختبارات المقابلات الشخصية تمت بسهولة ويسر بإجراء الاحترازات الوقائية للوقاية من فيروس كورونا والالتزام بالتباعد وارتداء الكمامة.

وقال عميد كلية التربية إن إجمالى ممن وصلت أوراقهم للقبول بكلية التربية 579 للاختبارات حتى الآن منهم 337 بالخارجة وباريس و242 الداخلة وبلاط الفرافرة، وتم إجراء المقابلة الشخصية على 205 طلاب وطالبات بمركز الداخلة اليوم الخميس.

هذا، وقد قدم أولياء أمور الطلاب الشكر للأستاذ الدكتور عبدالعزيز طنطاوى رئيس الجامعة، والدكتور ناصر محمد عامر عميد كلية التربية، واللجنة المرافقة من أساتذة وأعضاء هيئة التدريس والجهاز المعاون على تلبية رغباتهم فى إجراء المقابلات الشخصية لأبنائهم بمكتب الجامعة بمدينة موط بالداخلة، متمنين لجامعة الوادى الجديد مزيدًا من الرقى والتقدم لخدمة مجتمع الوادى الجديد.
جامعة الوادي الجديد تنهي إجراءات المقابلات الشخصية للطلاب الجدد
جامعة الوادي الجديد تنهي إجراءات المقابلات الشخصية للطلاب الجدد
جامعة الوادي الجديد تنهي إجراءات المقابلات الشخصية للطلاب الجدد
جامعة الوادي الجديد تنهي إجراءات المقابلات الشخصية للطلاب الجدد

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