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الخميس 15 أكتوبر 2020 الموافق 28 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 5 أطنان سكر مدعم بالفيوم قبل بيعها بالسوق السوداء

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 05:45 م
سكر مدعم
سكر مدعم
الفيوم - زينب علاء
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قامت حملة تموينية، بناءً على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات التموينية وتحت إشراف المهندس سيد حرزالله وكيل وزارة تموين الفيوم، والمهندس عبدالباسط عبدالنعيم مساعد مدير المديرية.

وتمكنت الحملة برئاسة المهندس عوض الرديني رئيس الرقابة التموينية على الأسعار بالمديرية، والمهندس محمد إمبابى رئيس الرقابة على المخابز، من ضبط "5" أطنان سكر تمويني مدعم، قام صاحب مصنع تعبئة سكر متعاقد مع الشركة المصرية لتجارة الجملة الموزعة للمقرارت التموينية المدعمة والكائن بناحية زاوية الكرادسة بمركز الفيوم، الذى قام بتهريبها أثناء بيعها لأحد مصانع التعبئة الحرة والغير مرخص بقرية مطرطارس، وتم ضبط السيارة محملة بكمية السكر.

وتحرر محضر برقم 2480 جنح أمن دولة طورائ ضد صاحب المصنع، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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