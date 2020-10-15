عودة التصنيع.. نرصد تاريخ صناعة السيارات في مصر

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تعتبر مصر اسمًا رائدًا في عالم تصنيع السيارات، لذا فإن اتفاق عودة تصنيع إطارات السيارات المعروفة باسم "نسر"، بالتعاون بين وزارة الإنتاج الحربي وقطاع الأعمال والهيئة العربية للتصنيع ستكون خطوة محافظة لها على اسمها ومكانتها وسط سوق السيارات.في البداية، اقتصر دور مصر على تجميع السيارات التي يتم استيرادها، وفي الأربعينيات والخمسينيات أصبحت تُنتَج الهياكل والأجسام الخشبية والمعدنية للسيارات، تمثلت في شركة مصر للهندسة والسيارات، كما بدأت الشركات العالمية بتأسيس أوّل مصنع لها في مصر كشركة فورد لإنتاج وتجميع السيارات.فيما يلي، نوضح تاريخ صناعة السيارات في مصر: