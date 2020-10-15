بقرار من رئيس الوزراء.. تعيين صالح عباس رئيسا لقطاع المعاهد الأزهرية
الخميس 15/أكتوبر/2020 - 05:38 م
أميرة العنانيطباعة
أصدر المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرارًا بتعيين الشيخ صالح عباس، رئيسًا لقطاع المعاهد الأزهرية حتى بلوغه سن المعاش.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قد أصدر قرارًا بتعيين الدكتور محمد عبد الرحمن محمد الضويني، وكيلًا للأزهر الشريف، بدرجة وزير، وذلك بناء على اختيار فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.
وكان الشيخ محمد الضويني يشغل منصب الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر، كما كان الشيخ صالح عباس يشغل منصب وكيل قطاع المعاهد الأزهرية وقائم بتسيير أعمال وكيل الأزهر.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قد أصدر قرارًا بتعيين الدكتور محمد عبد الرحمن محمد الضويني، وكيلًا للأزهر الشريف، بدرجة وزير، وذلك بناء على اختيار فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.
وكان الشيخ محمد الضويني يشغل منصب الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر، كما كان الشيخ صالح عباس يشغل منصب وكيل قطاع المعاهد الأزهرية وقائم بتسيير أعمال وكيل الأزهر.