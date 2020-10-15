بقرار من رئيس الوزراء.. تعيين صالح عباس رئيسا لقطاع المعاهد الأزهرية

أصدر المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرارًا بتعيين الشيخ صالح عباس، ‏رئيسًا لقطاع المعاهد الأزهرية حتى بلوغه سن المعاش.‏كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قد أصدر قرارًا بتعيين الدكتور محمد عبد الرحمن محمد ‏الضويني، وكيلًا للأزهر الشريف، بدرجة وزير، وذلك بناء على اختيار فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد ‏الطيب، شيخ الأزهر الشريف.‏وكان الشيخ محمد الضويني يشغل منصب الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر، كما كان الشيخ صالح ‏عباس يشغل منصب وكيل قطاع المعاهد الأزهرية وقائم بتسيير أعمال وكيل الأزهر.‏