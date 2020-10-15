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الخميس 15 أكتوبر 2020 الموافق 28 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

ساحة الهناجر تستعد لاستقبال احتفال الإنتاج الثقافى بنصر أكتوبر

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 05:38 م
ساحة مركز الهناجر
ساحة مركز الهناجر
نعمات مدحت
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يستعد مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية، لاستقبال احتفال قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، بنصر أكتوبر المجيد، فى الثامنة من مساء اليوم.

وقد تفقد المخرج خالد جلال، منذ قليل، اللمسات الأخيرة لاستعدادات المسرح بالاحتفال، يرافقه الشاعر عماد عبدالمحسن مدير عام إدارة النشاط الثقافى والفنى بالقطاع، وعيد عبدالسلام، مدير عام الشئون المالية والإدارية بالقطاع، وأحمد خشبة، مدير عام مكتب رئيس القطاع، وعدد من العاملين بالقطاع.

يقام الاحتفال تحت رعاية وبحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، بحضور عدد من الفنانين وقيادات وزارة الثقافة ورجال الصحافة والإعلام، مع تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد.

والاحتفال ضمن أجندة احتفالات وزارة الثقافة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، ويتم تكريم عدد من أبطال ورموز القوات المسلحة الذين شاركوا في حرب النصر، وكوكبة من الفنانين الذين شاركوا في أعمال فنية وطنية مميزة، كما سيتم الإعلان عن جوائز مسابقة "أنا المصري" للأغنية الوطنية للشباب في موسمها الثالث.

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