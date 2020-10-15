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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

83 ألف طن حبوب وغلال في صومعة ميناء دمياط

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 07:27 م
حبوب وغلال
حبوب وغلال
حسام فهمي
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استقبل ميناء دمياط،اليوم الخميس، 4 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة، بينما غادره سفينتا حاويات و6 سفن بضائع عامة، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 11 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 12 ألفا و828 طنا، تشمل 8550 طن يوريا، و1893 طن داى أمونيوم، و2385 طن رمل.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 25 ألفا و227 طنا، تشمل 16414 طن قمح و8000 طن فول و813 طن كسب صويا. ‎

بينما بلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 480 حاوية مكافئة، تشمل خضروات (بطاطا وبطاطس وفاصوليا)، وحاصلات زراعية (بصل وبردقوش وليمون)، وفواكه (رمان وفراولة)، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات، والسعودية، وأمريكا، وباكستان، وإيطاليا، وهونج كونج، وهولندا، بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 35 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 805 حاويات مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 83 ألفا و972 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 65 ألفا و690 طنا.

كما غادره قطار بحمولة إجمالية 1379 طنا قمح متجه إلى صوامع شبرا، في حين بلغت حركة تداول الشاحنات 3788 شاحنة، منها 717 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 37 ألفا و852 طنا من البضائع العامة.

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