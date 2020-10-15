أبرز استعدادات المدارس اليابانية للعام الدراسي الجديد

أعلنت وحدة المدارس اليابانية بوزارة التربية والتعليم في بيان صحفي لها عن استعدادات العام الدراسي الجديد وقالت:" نظرا لاهتمام المدارس المصرية اليابانية بأبنائها وصحتهم اليكم كل الاستعدادات التي من خلالها نعبر تلك المرحلة".وأضافت استعدادات المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي الجديد كالتالي:- سيتم توفير جهاز قياس الحرارة الإلكتروني.- سيتم التعقيم بشكل متواصل حتى للألعاب التي يتم استخدامها على الأقل مرتين في اليوم.- توفير شماعات خارج الفصل ليعلق عليها التلاميذ الجاكت في حالة خلعه.- تخصيص سلالم للصعود وأخرى للنزول وذلك رغبة منا لتحقيق التباعد الصحي السليم.- يتم فصل المراحل في أوقات استخدام البوابات دخولًا وخروجًا.إرشادات المدارس المصرية اليابانية لأولياء الأمور:- توفير حقيبة صغيرة مع كل طالب تحتوي على أدواته الشخصية ومعقمات خاصة "بما يتناسب مع ميزانية ولى الأمر وعلى مسئوليته" وكتابة اسم الطالب علي الشنطة، وفي مرحلة رياض الأطفال يتم لصق صورة الطفل.- المحافظة على تناول الأكل الصحي الذي يمدهم بكل العناصر الغذائية التي يحتاج إليها.- إخطار المدرسة بأى حالات إصابة بفيروس كورونا أو أى أعراض مشابهة أو مخالطة حرصًا على باقى الطلاب والمعلمين.المواعيد:-أيام الدراسة من يوم الأحد إلى يوم الأربعاء.-الأسبوع الأول من الدراسة سيكون "بملابس خروج" وليس الزي المدرسي وذلك رغبة منا لتهيئة الأطفال للعام الدراسي الجديد.- مرحلة رياض الأطفال ستبدأ من الساعة ٧:٤٥ صباحا إلى الساعة ٢:٤٥ عصرا.- المرحلة الابتدائية ستبدأ من الساعة ٧:٤٥ صباحا إلى الساعة ٣:١٠ عصرا