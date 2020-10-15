الإمارات تسجل 1398 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الخميس، عن تسجيل 1398 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة ليبلغ بذلك مجموع الحالات المسجلة 111 ألفًا و437 حالة.ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن الوزارة قولها إنه تم تسجيل حالتي وفاة ليبلغ مجموع الوفيات 452 حالة، بالإضافة إلى شفاء 1666 حالة جديدة ليرتفع مجموع حالات التعافي إلى 103 آلاف و325 حالة.