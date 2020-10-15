مقتل 5 جنود باكستانيين فى انفجار عبوة ناسفة

قُتِل 5 جنود من الجيش الباكستاني في انفجار عبوة ناسفة شمال غربي باكستان، اليوم الخميس.وأوضح الجيش الباكستاني، في بيان له حسبما نقلت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، أن العبوة الناسفة التي زرعها إرهابيون في منطقة "رزمك" انفجرت أثناء مرور موكب عسكري.وأسفر الانفجار عن مقتل 5 أفراد بينهم ضابط على رتبة كابتن.