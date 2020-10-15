رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 15 أكتوبر 2020 الموافق 28 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرض عقوبة على مسئولين فى حكومة روسيا على خلفية قضية نافالنى

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 04:35 م
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
وكالات
طباعة
أعلن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، اليوم الخميس، فرض عقوبات على مسئولين رفيعي المستوى في روسيا، على خلفية قضية التسميم المزعوم للمعارض الروسي أليكسي نافالني.

وتضم القائمة السوداء الجديدة التي نشرها الاتحاد الأوروبي والخارجية البريطانية اليوم أسماء ستة مسئولين بارزين في روسيا، وهم مدير هيئة الأمن الفيدرالية، ألكسندر بورتنيكوف، والنائب الأول لمدير إدارة الرئيس الروسي، سيرغي كيريينكو، ورئيس مديرية السياسات الداخلية في إدارة الرئيس، أندريه يارين، ومبعوث الرئيس الروسي لدى منطقة سيبيريا، سيرغي مينيايلو، ونائبا وزير الدفاع الروسي، بافيل بوبوف، وأليكسي كريفوروتشكو.

كما تطال العقوبات مؤسسة روسية واحدة، وهي المعهد الحكومي لبحوث الكيمياء العضوية والتكنولوجيا.

وتقضي العقوبات بتجميد الأصول المصرفية للمدرجين على هذه "القائمة السوداء" ومنع سفرهم إلى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى حظر تحويل أي أموال لديهم.

وأشار الاتحاد الأوروبي في البيان المنشور في مجلته الرسمية إلى أن آلية العقوبات نفسها استخدمت في قضية التسميم المزعوم للضابط السابق في المخابرات الروسية والجاسوس المزدوج، سيرغي سكريبال، وابنته يوليا، في مدينة سولزبوري البريطانية في مارس 2018.

ورفضت روسيا قطعيًا الاتهامات الموجهة إليها في قضية نافالني الذي تدهورت صحته في 20 أغسطس عندما كان على متن طائرة ركاب متوجهة من مدينة تومسك في شمال شرقي البلاد إلى العاصمة موسكو.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل مثيرة في علاج «صاحب الكرامات»: يرميهم بالحجارة ويسير بحراسة

الرئيس السيسي يؤكد رفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوق مصر في مياه النيل

«مسجل خطر».. تفاصيل القبض على المتهم الرئيسى فى سحل وموت «فتاة المعادى»

تفريغ كاميرات المراقبة لضبط المتهمين فى واقعة جثة فتاة المعادى

الصور

image description

دمياط تضع اللمسات النهائية على استعدادات العام الدراسي الجديد

image description

100 صورة من جنازة محمود ياسين

image description

محافظ أسيوط يتفقد مركز ديروط ويلتقي بالمواطنين

image description

جامعة أسيوط تنهى استعداداتها لاستقبال العام الجامعي الجديد

image description

نجوم الفن في جنازة الفنان محمود ياسين

الأكثر قراءة

4 يغتصبون شابة أمام زوجها في «مقابر الإسماعيلية».. التفاصيل مرعبة

السيسي يصدق على قانون تنظيم إدارة المخلفات

تفريغ كاميرات المراقبة لضبط المتهمين فى واقعة جثة فتاة المعادى

وزير التعليم يحسم الجدل حول تغيير منهج «الثالث الثانوى»

إنفوجراف

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي بعد التحرش بها (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

نجم الساعة

ياسمين على: لا أحب تشبيهى بصوت أنغام (حوار)

منوعات

بالفيديو..«أبوعبيدة» يصمم ماركة عالمية في تصنيع الخزف

500 شخص يحاولون إطفاء الحرائق بجبل «كليمنجارو» التنزاني

الكشف عن طرق فعالة لتخفيف أعراض ضيق التنفس

المولد النبوي 2020.. الموعد وحكم الاحتفال به

أيام زمان

عمرو دياب: رأي محمد عبدالوهاب عني أغلى شهادة حصلت عليها

كيف تسبب محمود ياسين في قطيعة بين ماجدة الصباحي ورشدي أباظة؟

أنا مش بلياتشو عشان ألحن لعمرو دياب.. اعترافات حلمي بكر

«لم أر فى نفسى مؤهلات النجم السينمائى».. لماذا رفض محمود ياسين السينما فى بداية مشواره الفنى؟

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
عزيمة القائد .. والمصارحة الكاشفة!
جلال حمام
الإخوان أضاعوا مصر.. بصبيانيتهم
أحمد بهاء الدين شعبان
كلينتون والإخوان.. كشف المستور «1»
مؤمن المحمدي
دورى المجموعتين
المزيد

الثقافة

«تطورات أدب الأطفال» محاضرة للجامعة الأمريكية أونلاين السبت

طرح رواية «صليب موسى» لهيثم دبور بنسخة صوتية

معرض «عبر النهر» للفنان محمود حمدي بجاليري آرت مزاج (صور)

أغاني المهرجانات.. هتاف للصامتين أم ركوب للموجة؟