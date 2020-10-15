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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

فحص وعلاج 353 ألف مواطن ضمن مبادرة 100 مليون صحة بالمنيا

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 04:09 م
مبادرة 100 مليون
مبادرة 100 مليون صحة بالمنيا
المنيا ـ على حسين
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قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة تمكنت من فحص 353 ألفا و814 مواطنا، وذلك من خلال أعمال المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتقديم أوجه الرعاية الصحية والخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين من أبناء المحافظة بالمجان وخاصة في المناطق النائية، حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

أوضح المحافظ، أن أعمال المبادرة تهدف لتقديم الفحوصات الطبية لعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر والاعتلال الكلوي، كما تستهدف المبادرة الاكتشاف المبكر والمتابعة والفحص للحد من مرضية ومضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة، للفئة العمرية من سن 18 إلى 40 عاما، من المسجلين لدى قاعدة بيانات الخاصة بالمبادرة، بارتفاع نسبة السكر في الدم وارتفاع ضغط الدم عن المعدلات الطبيعية.

من جانبه، قال الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إنه تم تقديم الخدمات الطبية وإجراء الفحوصات اللازمة لعدد 353 ألفا و814 مواطنا، وهم المستهدفين من الخدمات التي تقدمها المبادرة، وذلك منذ انطلاقها في 18 سبتمبر الماضي، مشيرا إلى تنوع الخدمات الطبية والصحية في المبادرة، حيث شملت (التوعية والتثقيف الصحي، الكشف المبكر عن مرض السكر والضغط وأمراض السمنة، الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، وإجراء الفحوصات اللازمة وصرف العلاج مجانا).

وأضاف وكيل الوزارة، أن المبادرة يتم تنفيذها في الوحدات الصحية والمراكز الطبية لجميع مدن المحافظة، بتواجد 277 فريقا طبيا بنطاق المحافظة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.
مبادرة 100 مليون صحة بالمنيا
فحص وعلاج 353 ألف مواطن ضمن مبادرة 100 مليون صحة بالمنيا
مبادرة 100 مليون صحة بالمنيا
فحص وعلاج 353 ألف مواطن ضمن مبادرة 100 مليون صحة بالمنيا

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