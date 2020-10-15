رامز عاطف يشارك في فيلم «ريتسا»

انضم الفنان الشاب رامز عاطف لفريق عمل الفيلم السينمائي الجديد "ريستا"، مع المخرج أحمد عبدالله صالح، المقرر بدء تصويره في شهر أكتوبر الجاري.ويواصل المخرج أحمد عبدالله صالح إجراء البروفات الترابيزة المكثفة، مع أبطال فيلم "ريستا" خلال الفترة الحالية، بعد أن انتهي من معاينة أماكن التصوير، ومن المقرر أن يتم التصوير بين الغردقة، والقاهرة، والإسكندرية.و فيلم "ريستا" بطولة أحمد حاتم، محمد الشرنوبي، محمود حميدة، مايان السيد، ومن تأليف معتز فتيحة، وإخراج أحمد عبدالله صالح، ومن المقرر الإعلان عن باقي فريق العمل مع بداية التصوير.والعمل الجديد يعد التعاون الثالث الذي يجمع أحمد حاتم، ومحمود حميدة بعد تعاونهما في فيلمي "يوم من الأيام"، "الغسالة" الذي يعرض حاليًا في دور العرض، من تأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبدالحميد.يذكر أن رامز عاطف شارك في مسلسل "كأنه امبارح" مع الفنانين رانيا يوسف، أحمد وفيق، محمد الشرنوبي، وفاء صادق، هدى المفتي، إسلام جمال، محمد سليمان، مي الغيطي، أحمد خليل ومحسن منصور، وهو من تأليف ورشة سرد تحت إشراف الكاتبة مريم ناعوم، أخرجه في البداية حاتم علي، ثم أكمله المخرج أكرم فريد.