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الخميس 15 أكتوبر 2020 الموافق 28 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس مركز استطلاعات تركى: «العدالة والتنمية» يخطط للتخلص من أردوغان

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 04:33 م
أردوغان
أردوغان
أبوزيد على
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كشف كمال أوزكيراز، رئيس مركز «أوراسيا» لاستطلاعات الرأي، عن مفاجأة من العيار الثقيل، بإعلانه عن عدم تفضيل أعضاء حزب العدالة والتنمية «حزب أردوغان»، لاسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كمرشح رئاسي مقبل.

وأكد أوزكيراز على أن اسم أردوغان غاب خلال الإعلان عن نتائج آخر استطلاع، تم إجراؤه حول المرشح المتوقع عن حزب العدالة والتنمية للرئاسة التركية في عام 2023، وفقًا لما نشرته جريدة «جمهورييت» التركية.

وذكرت الجريدة أن الاستطلاع تم إجراؤه في 30 مدينة تركية، وأكدت نتائجه انخفاض إجمالي أصوات حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية بمقدار 8 نقاط.

وقال أوزكيراز إن أردوغان لم يعد أفضل مرشح عن حزب العدالة والتنمية لمنصب رئيس الجمهورية، يبدو أن الحزب يفضل وزير الدفاع الحالي خلوصي أكار، عن الرئيس التركي الذي جاء في المرتبة الثانية، ومن بعد وزير الداخلية سليمان صويلو، الذي احتل المرتبة الثالثة.

يذكر أن مركز «أوراسيا» كان قد أجرى مؤخرًا استطلاع رأي أظهر عدم رضا 60% من الأتراك عن السياسات الاقتصادية لنظام أردوغان.

وفي الاستطلاع أكد 48.7 % من المشاركين في إجابتهم على سؤال: «كيف تقيم إدراة تركيا حاليًا؟»، أنها تدار بشكل سيئ، و17% قالوا إن كفاءة الإدارة متوسطة، فيما أكد 30.2% من المشاركين أنها تدار بشكل جيد، و3.4% قالوا إنه ليست لديهم فكرة.

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