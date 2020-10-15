الصحة التونسية تسجل 24 حالة وفاة بكورونا كمعدل يومي

أكدت المتحدثة باسم وزارة الصحة التونسية نصاف بن علية، أن تونس دخلت في عدوى مجتمعية مع تسارع في عدد الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد- 19)، والوصول إلى تسجيل 24 حالة وفاة يوميًا، مضيفة أن أعراض الإصابة بالفيروس تختلف بين الأشخاص.وشددت المتحدثة باسم الصحة التونسية- في تصريحات لوسائل الإعلام اليوم الخميس- على أن الجائحة العالمية كشفت عن العديد من النقائص في المنظومة الصحية، وأن الهدف الأول في تونس كان الحد من انتشار العدوى باتخاذ الإجراءات الوقائية، مضيفة أن الوضع الوبائي اليوم في تونس بات خطيرًا.يذكر أن وزارة الصحة التونسية أعلنت يوم أمس عن تسجيل ارتفاع في العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا"، حيث وصل إلى 34790 مصابًا، وأن إجمالي عدد الوفيات بلغ 512 حالة وفاة.