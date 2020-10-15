رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 15 أكتوبر 2020 الموافق 28 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصحة التونسية تسجل 24 حالة وفاة بكورونا كمعدل يومي

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 04:29 م
نصاف بن علية
نصاف بن علية
أ ش أ
طباعة
أكدت المتحدثة باسم وزارة الصحة التونسية نصاف بن علية، أن تونس دخلت في عدوى مجتمعية مع تسارع في عدد الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد- 19)، والوصول إلى تسجيل 24 حالة وفاة يوميًا، مضيفة أن أعراض الإصابة بالفيروس تختلف بين الأشخاص.

وشددت المتحدثة باسم الصحة التونسية- في تصريحات لوسائل الإعلام اليوم الخميس- على أن الجائحة العالمية كشفت عن العديد من النقائص في المنظومة الصحية، وأن الهدف الأول في تونس كان الحد من انتشار العدوى باتخاذ الإجراءات الوقائية، مضيفة أن الوضع الوبائي اليوم في تونس بات خطيرًا.

يذكر أن وزارة الصحة التونسية أعلنت يوم أمس عن تسجيل ارتفاع في العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا"، حيث وصل إلى 34790 مصابًا، وأن إجمالي عدد الوفيات بلغ 512 حالة وفاة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفريغ كاميرات المراقبة لضبط المتهمين فى واقعة جثة فتاة المعادى

السيسي يصدق على قانون تنظيم إدارة المخلفات

كيفية الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة المتضررة بالرقم القومي عبر موقع وزارة القوى العاملة

«مكثت 30 دقيقة قبل الموت».. النيابة تكشف تفاصيل وفاة «فتاة المعادي»

الصور

image description

دمياط تضع اللمسات النهائية على استعدادات العام الدراسي الجديد

image description

100 صورة من جنازة محمود ياسين

image description

محافظ أسيوط يتفقد مركز ديروط ويلتقي بالمواطنين

image description

جامعة أسيوط تنهى استعداداتها لاستقبال العام الجامعي الجديد

image description

نجوم الفن في جنازة الفنان محمود ياسين

الأكثر قراءة

4 يغتصبون شابة أمام زوجها في «مقابر الإسماعيلية».. التفاصيل مرعبة

السيسي يصدق على قانون تنظيم إدارة المخلفات

تفريغ كاميرات المراقبة لضبط المتهمين فى واقعة جثة فتاة المعادى

وزير التعليم يحسم الجدل حول تغيير منهج «الثالث الثانوى»

إنفوجراف

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي بعد التحرش بها (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

نجم الساعة

ياسمين على: لا أحب تشبيهى بصوت أنغام (حوار)

منوعات

بالفيديو..«أبوعبيدة» يصمم ماركة عالمية في تصنيع الخزف

500 شخص يحاولون إطفاء الحرائق بجبل «كليمنجارو» التنزاني

الكشف عن طرق فعالة لتخفيف أعراض ضيق التنفس

المولد النبوي 2020.. الموعد وحكم الاحتفال به

أيام زمان

عمرو دياب: رأي محمد عبدالوهاب عني أغلى شهادة حصلت عليها

كيف تسبب محمود ياسين في قطيعة بين ماجدة الصباحي ورشدي أباظة؟

أنا مش بلياتشو عشان ألحن لعمرو دياب.. اعترافات حلمي بكر

«لم أر فى نفسى مؤهلات النجم السينمائى».. لماذا رفض محمود ياسين السينما فى بداية مشواره الفنى؟

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
عزيمة القائد .. والمصارحة الكاشفة!
جلال حمام
الإخوان أضاعوا مصر.. بصبيانيتهم
أحمد بهاء الدين شعبان
كلينتون والإخوان.. كشف المستور «1»
مؤمن المحمدي
دورى المجموعتين
المزيد

الثقافة

«تطورات أدب الأطفال» محاضرة للجامعة الأمريكية أونلاين السبت

طرح رواية «صليب موسى» لهيثم دبور بنسخة صوتية

معرض «عبر النهر» للفنان محمود حمدي بجاليري آرت مزاج (صور)

أغاني المهرجانات.. هتاف للصامتين أم ركوب للموجة؟