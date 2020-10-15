سيرين عبدالنور ترد على أسئلة «قعدة رجالة» بالغناء

استضاف برنامج "قعدة رجالة" في موسمه الثالث النجمة سيرين عبدالنور لتمثل المرأة في المجتمع العربي وتواجه الرجال الثلاثة نيقولا معوض، وخالد سليم، وقيس الشيخ، الذين يتبنون فكرة أن المرأة لها عقل صغير، وغير مناسب أن تحكي لها كل شيء لأنها تفسده.ومن ناحية أخرى، اتخذت النجمة سيرين عبدالنور موقفًا دفاعيًا رافضة التقليل من عقل المرأة، ومؤكدة أنها قد تكون سببًا في نجاح زوجها، كما غنّت بعضا من مقاطع أغنياتها لترد على بعض أسئلة النجوم.ويعتبر برنامج" قعدة رجالة" هو أول الإنتاجات الأصلية لـOSN، وحصد جزئيه الأول والثاني على مشاهدات تجاوزت الـ60 مليون مشاهدة.أطلق الموسم الثالث مع 3 مضيفين جدد، هم قيس الشيخ نجيب، ونيقولا معوض، وخالد سليم، ومن إخراج هيثم عزو وإنتاج سالي والي Sproductions.يستضيف البرنامج في كل حلقة واحدة من ألمع نجمات الصف الأول بأسلوب درامي وأحيانًا مشاغب، يستعرضون من خلاله وجهات نظر ذكورية حول قضايا مختلفة للحصول على ردود فعل عفوية وجريئة في معظم الأحيان من الضيفات.