إصدار جدول حصص الشرح بمنصة البث المباشر للمرحلة الثانوية (صور)

أعلنت منصة البث المباشر لشرح الدروس التابعة لوزارة التربية والتعليم، جدول حصص شرح مناهج العام الدراسي الجديد، لصفوف المرحلة الثانوية العامة.من المقرر أن يبدأ العام الدراسي فعليًا يوم الأحد المقبل، وسط إجراءات احترازية وصحية مشددة حرصًا على صحة القائمين على العملية التعليمية، من انتشار فيروس كورونا المستجد.وننشر فيما يلي جدول الدروس الخاص بصفوف الأول والثاني والثالث الثانوي العام.