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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليونان تكشف عن سيناريوهات المواجهة لتطور الأزمة مع تركيا

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 04:10 م
تنقيب
تنقيب
منار احمد
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أفادت مصادر يونانية، أن السلطات في البلاد أعدت 4 سيناريوهات لمواجهة تطور الأزمة مع تركيا، خلال الفترة الحالية في أعقاب الاستفزاز التركي في شرقي المتوسط، وفقا لتقرير قناة العربية الإخبارية.

ومن ضمن السيناريوهات الاستعداد لمواجهة احتمال قيام تركيا بنشاطات التنقيب، في المياه الواقعة بين 6 أميال و12 ميلًا بالنسبة لساحل جزيرة كاستيلوريزو، لكن من دون استخدام القوة العسكرية.

والسيناريو الثاني هو استخدام القوة العسكرية لمنع سفينة التنقيب التركية من النشاط في المنطقة المحددة، في حين كان السيناريو الثالث الجاهز منذ أغسطس الماضي يقتضي مواجهة الاستفزازات التركية قرب جزيرتي رو، وسترونغولي الواقعتين قرب جزيرة كاستيلوريزو والخاليتين من السكان واحتمال توجيه زوارق المهاجرين إليهما انطلاقًا من تركيا، سيعطي الأخيرة فرصة إرسال فرق النجدة بذريعة إنقاذ المهاجرين، لكن لذلك آثارًا عسكرية.

وتضمن السيناريو الأخير أن تبادر تركيا بإرسال سفينة التنقيب "يافوز"، إلى المنطقة التي قامت فيها سفينة "أوروتش ريس" بعمليات المسح الزلزالي في الأسابيع الماضية، وهذا السيناريو قد يكون سيناريو المواجهة العسكرية، حيث تصر اليونان على حماية سيادتها على كامل حدودها.

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